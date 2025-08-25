Юрист Краснов: блогеру Арсену Маркаряну грозит более пяти лет за решеткой
Российскому блогеру Арсену Маркаряну грозит более пяти лет колонии. Об этом заявил юрист Дмитрий Краснов.
Напомним, что Маркаряна будут судить за оскорбление памяти защитников Отечества. К тому же ранее блогер призывал к терроризму, пренебрежительно высказывался о России и участниках СВО.
Сначала информация о розыске Арсена разлетелась в СМИ. После его обнаружили в багажнике машины. Таким образом блогер хотел выехать из РФ.
«Само по себе действие, которое Маркарян совершил, считается преступлением средней тяжести, но именно попытка скрыться дает основание отправить его в следственный изолятор», — объяснил юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Учитывая все составляющие, Арсену грозит срок в колонии до пяти лет или штраф в размере пяти миллионов рублей.