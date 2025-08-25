Юрист Краснов: блогеру Арсену Маркаряну грозит более пяти лет за решеткой

25 августа 2025, 18:51

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Российскому блогеру Арсену Маркаряну грозит более пяти лет колонии. Об этом заявил юрист Дмитрий Краснов.





Напомним, что Маркаряна будут судить за оскорбление памяти защитников Отечества. К тому же ранее блогер призывал к терроризму, пренебрежительно высказывался о России и участниках СВО.



Сначала информация о розыске Арсена разлетелась в СМИ. После его обнаружили в багажнике машины. Таким образом блогер хотел выехать из РФ.





«Само по себе действие, которое Маркарян совершил, считается преступлением средней тяжести, но именно попытка скрыться дает основание отправить его в следственный изолятор», — объяснил юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.