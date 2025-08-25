Скандального блогера Арсена Маркаряна отправили в СИЗО по делу о реабилитации нацизма

25 августа 2025, 21:11

Суд в Москве отправил блогера Маркаряна в СИЗО по делу о реабилитации нацизма

Арсен Маркарян (фото: Telegram @moscowproc)

Блогера и коуча Арсена Маркаряна отправили в СИЗО по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.