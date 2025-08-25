Скандального блогера Арсена Маркаряна отправили в СИЗО по делу о реабилитации нацизма
Блогера и коуча Арсена Маркаряна отправили в СИЗО по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Таганский суд Москвы постановил заключить блогера под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей.
Маркарян не признал свою вину. На судебном заседании он заявил, что не имеет отношения к видеоролику, ставшему основанием для возбуждения уголовного дела. По словам блогера, он не создавал и не администрировал канал, на котором была размещена спорная запись.
Адвокаты настаивают на невиновности подзащитного и уже сообщили о намерении обжаловать решение суда. На заседание приходила также мать обвиняемого, которая пыталась поддержать сына, принеся его школьные медали, однако это не повлияло на решение суда о заключении в СИЗО.
