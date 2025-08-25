«Не узнаю человека на видео»: Маркарян не считает себя виновным по делу о реабилитации нацизма
«ВМ»: блогер Маркарян не считает себя виновным по делу о реабилитации нацизма
Коуч и блогер Арсен Маркарян на допросе отказался признавать вину по делу о реабилитации нацизма. Об этом в понедельник, 25 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс‑службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Таганский районный суд Москвы арестовал блогера на 17 суток. В феврале он опубликовал в Сети ролик, в котором оскорбил память защитников Отечества. О задержании Маркаряна стало известно 23 августа: при проверке дорожными инспекторами автомобиля, в котором он находился, он прятался в багажнике.
«Я не узнаю человека на данной видеозаписи. Данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи», — сказал подсудимый.
Журналистка Ксения Собчак отметила, что ранее Маркаряну многое сходило с рук, в том числе высказывания вроде «женщина — не человек». Пикап‑коуч Александр Кириллов (известный как Алекс Лесли) заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.