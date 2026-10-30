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Сотни ролей в кино и театре, большая любовь, тяжелая утрата и работа в такси: как сложилась жизнь Раисы Рязановой?

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Раиса Рязанова сыграла сотни ролей в кино и театре. В ее жизни нашлось место большой любви, тяжелой утрате и работе в такси. Что известно о семье актрисы, ее творчестве и планах? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Как Раиса Рязанова стала актрисой

Раиса Рязанова родилась 31 октября 1944 года. После школы она решила стать актрисой театра и поступила в ГИТИС в Москве. Этот шаг дался ей непросто. У Рязановой не было специальной актерской подготовки и влиятельных родственников в столице. Тем не менее она прошла вступительные испытания и начала учиться профессии.

Фильмы и роли Раисы Рязановой

За годы карьеры Рязанова сыграла во множестве картин и сериалов. К 2024 году ее фильмография насчитывала 249 работ. Зрители знают артистку по фильмам «Москва — Кассиопея», «Белый Бим Черное ухо» и «Москва слезам не верит». Среди других ее работ — картины «Не ходите, девки, замуж», «Му-Му» и «Ласковый май». В разные годы Рязанова снималась в сериалах «Женская логика», «Хорошие руки», «Желтый глаз тигра», «Галка и Гамаюн» и «Паромщица». В 2024 году вышли проекты с ее участием «Чужой ребенок» и «Курьеры».

Муж и главная любовь Раисы Рязановой

С будущим мужем Юрием Перовым Раиса познакомилась в институте. Она вышла за него замуж на втором курсе. У супругов родился сын Данила. Вскоре семья распалась: актриса влюбилась в другого мужчину. Ее новые отношения продолжались десять лет, но к свадьбе не привели. Рязанова считает этого человека своей главной любовью. Позже стало известно, что речь шла о Юрии Григорьеве. Он состоял в браке и не собирался разводиться.

Сын и внук Раисы Рязановой

Большую часть жизни Рязанова провела одна и воспитывала сына. Данила Перов пошел по стопам матери и стал актером. В 2020 году он умер в возрасте 51 года. Причиной смерти стал тромбоз. Утрата оказалась тяжелым ударом для артистки. У Рязановой есть внук Андрей. Он окончил актерский факультет Института современного искусства.

Почему актриса работала в такси

Когда в стране сократилось кинопроизводство, Рязановой пришлось искать дополнительный заработок. Чтобы прокормить семью, она работала в такси. Пассажиры иногда узнавали актрису, но она не признавалась, что снималась в кино. Артистке казалось неловким оставаться известной и при этом испытывать нехватку денег. Позже она перестала заниматься частным извозом.

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Пенсия и работа в театре

Рязанова живет в Москве. По ее словам, комфортную жизнь ей помогает обеспечивать работа, поскольку размер пенсии составляет 18 тысяч рублей.

«У меня 18 тысяч пенсии. Люся Зайцева получает 17 и считает, что этого хватает. А я не могу так сказать, поэтому играю в нескольких антрепризах», — рассказывала артистка.

Народный артист Юрий Чернов удивился, узнав о размере пенсий коллег. По его словам, он получает от государства 30 тысяч рублей в месяц.

Творческие планы Раисы Рязановой

Рязанова продолжает сниматься и выступать на сцене. В 2024 году зрители увидели ее в сериале «Курьеры». Среди проектов с участием артистки, о производстве которых сообщалось, — «Один хороший день», «Море на двоих» и «Василий». На театральной сцене Рязанова выступает в антрепризах, в том числе в спектаклях «Любовь и голуби», «Незамужняя женщина» и «Авантюристы поневоле».

Что Раиса Рязанова говорит о политике

Артистка одобряет действия российской власти в отношении Украины. Она говорила, что поддержала бы сына, если бы он решил участвовать в военной операции. Рязанова считает, что Россия «противостоит фашизму». Актриса также критиковала знаменитостей, которые уехали за границу и негативно высказываются о стране.

Как Раиса Рязанова стала жертвой мошенников

Актрисе позвонили неизвестные, представились представителями властей и обвинили ее в финансировании ВСУ. Звонившие потребовали передать четыре миллиона рублей якобы для доказательства невиновности. Испугавшись, Рязанова выполнила требование. Вскоре она поняла, что стала жертвой обмана. Через несколько дней московская полиция задержала первого подозреваемого. На допросе он признался, что передал деньги сообщнику и получил за это вознаграждение. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.
Дарья Осипова

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