30 октября 2026, 13:44

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Раиса Рязанова сыграла сотни ролей в кино и театре. В ее жизни нашлось место большой любви, тяжелой утрате и работе в такси. Что известно о семье актрисы, ее творчестве и планах? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как Раиса Рязанова стала актрисой Фильмы и роли Раисы Рязановой Муж и главная любовь Раисы Рязановой Сын и внук Раисы Рязановой Почему актриса работала в такси Пенсия и работа в театре Творческие планы Раисы Рязановой Что Раиса Рязанова говорит о политике Как Раиса Рязанова стала жертвой мошенников

Как Раиса Рязанова стала актрисой

Фильмы и роли Раисы Рязановой

Муж и главная любовь Раисы Рязановой

Сын и внук Раисы Рязановой

Почему актриса работала в такси

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Пенсия и работа в театре

«У меня 18 тысяч пенсии. Люся Зайцева получает 17 и считает, что этого хватает. А я не могу так сказать, поэтому играю в нескольких антрепризах», — рассказывала артистка.

Творческие планы Раисы Рязановой

Что Раиса Рязанова говорит о политике

Как Раиса Рязанова стала жертвой мошенников