Сотни ролей в кино и театре, большая любовь, тяжелая утрата и работа в такси: как сложилась жизнь Раисы Рязановой?
Народная артистка России Раиса Рязанова сыграла сотни ролей в кино и театре. В ее жизни нашлось место большой любви, тяжелой утрате и работе в такси. Что известно о семье актрисы, ее творчестве и планах? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как Раиса Рязанова стала актрисойРаиса Рязанова родилась 31 октября 1944 года. После школы она решила стать актрисой театра и поступила в ГИТИС в Москве. Этот шаг дался ей непросто. У Рязановой не было специальной актерской подготовки и влиятельных родственников в столице. Тем не менее она прошла вступительные испытания и начала учиться профессии.
Фильмы и роли Раисы РязановойЗа годы карьеры Рязанова сыграла во множестве картин и сериалов. К 2024 году ее фильмография насчитывала 249 работ. Зрители знают артистку по фильмам «Москва — Кассиопея», «Белый Бим Черное ухо» и «Москва слезам не верит». Среди других ее работ — картины «Не ходите, девки, замуж», «Му-Му» и «Ласковый май». В разные годы Рязанова снималась в сериалах «Женская логика», «Хорошие руки», «Желтый глаз тигра», «Галка и Гамаюн» и «Паромщица». В 2024 году вышли проекты с ее участием «Чужой ребенок» и «Курьеры».
Муж и главная любовь Раисы РязановойС будущим мужем Юрием Перовым Раиса познакомилась в институте. Она вышла за него замуж на втором курсе. У супругов родился сын Данила. Вскоре семья распалась: актриса влюбилась в другого мужчину. Ее новые отношения продолжались десять лет, но к свадьбе не привели. Рязанова считает этого человека своей главной любовью. Позже стало известно, что речь шла о Юрии Григорьеве. Он состоял в браке и не собирался разводиться.
Сын и внук Раисы РязановойБольшую часть жизни Рязанова провела одна и воспитывала сына. Данила Перов пошел по стопам матери и стал актером. В 2020 году он умер в возрасте 51 года. Причиной смерти стал тромбоз. Утрата оказалась тяжелым ударом для артистки. У Рязановой есть внук Андрей. Он окончил актерский факультет Института современного искусства.
Почему актриса работала в таксиКогда в стране сократилось кинопроизводство, Рязановой пришлось искать дополнительный заработок. Чтобы прокормить семью, она работала в такси. Пассажиры иногда узнавали актрису, но она не признавалась, что снималась в кино. Артистке казалось неловким оставаться известной и при этом испытывать нехватку денег. Позже она перестала заниматься частным извозом.
Пенсия и работа в театреРязанова живет в Москве. По ее словам, комфортную жизнь ей помогает обеспечивать работа, поскольку размер пенсии составляет 18 тысяч рублей.
«У меня 18 тысяч пенсии. Люся Зайцева получает 17 и считает, что этого хватает. А я не могу так сказать, поэтому играю в нескольких антрепризах», — рассказывала артистка.
Народный артист Юрий Чернов удивился, узнав о размере пенсий коллег. По его словам, он получает от государства 30 тысяч рублей в месяц.