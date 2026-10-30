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Гагарина попала в «черный список» налоговой из-за проблем с ее компанией

Baza: ФНС внесла компанию Полины Гагариной в «черный список»
Полина Гагарина (Фото: Телеграм/gagara1987official)

Федеральная налоговая служба (ФНС) ограничила деятельность компании певицы Полины Гагариной из-за выявленных нарушений. Об этом пишет телеграм-канал Baza.



По его информации, ограничения ввели 23 октября. Проверка показала, что компания «Гагараэвент», которая занимается организацией концертов и проектов артистки, фактически не находится по указанному адресу в Раменках — вместо офиса она зарегистрирована в жилом доме.

Исполнительница владеет этой фирмой с апреля 2020 года. Несмотря на претензии налоговой, бизнес продолжает свою деятельность. По итогам прошлого года выручка «Гагараэвент» превысила 394 миллиона рублей. Сама певица и ее представители информацию пока не комментировали.

Ранее стала известна стоимость жилья Полины Гагариной.

Лидия Пономарева

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