«Бедная Костенко. Это ад»: Карина Мурашкина эмоционально высказалась о Дмитрии Тарасове

29 октября 2026, 19:59

Блогер Карина Мурашкина назвала адом поведение Дмитрия Тарасова на шоу

Карина Мурашкина (Фото: Instagram* / @lovemurmur)

Блогер Карина Мурашкина резко отреагировала на поведение футболиста Дмитрия Тарасова в реалити-шоу. Завирусившиеся видео со спортсменом вызвали у неё сильное удивление. Об этом сообщает Super.





По мнению Карины, распознать нарциссические черты человека можно, только если лично сталкивался с подобным поведением, и она уверена, что смогла понять Тарасова.



На «Жара Медиапремия — 2026» Мурашкина эмоционально высказалась о происходящем и выразила сочувствие супруге футболиста Анастасии Костенко, которая воспитывает с ним четверых детей.





«Я чуть в обморок не упала, когда это сегодня увидела. Бедная Костенко. Это такой ад, это просто ад. Бедная Настя. И куда ей деваться с четырьмя детьми? Я надеюсь, она не родит пятого. Это просто ад», — заявила блогер в разговоре с журналистами.