Сотни сбитых беспилотников, детонация складов и уничтожение укреплений ВСУ: последние новости СВО на 29 мая
Ночная атака беспилотников, удары авиации и артиллерии, работа FPV-дронов и систем ПВО – сразу на нескольких направлениях специальной военной операции продолжились интенсивные боевые действия. Военные подразделения сообщили об уничтожении живой силы, техники, складов и укрепленных позиций украинских формирований, а также о масштабном отражении атак беспилотной авиации. Подробности — в материале «Радио 1».
Группировка «Запад» отработала с воздуха
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Удар был нанесен по заранее полученным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения задачи разведка подтвердила уничтожение намеченной цели. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в Минобороны России.
«Град» накрыл позиции и расчеты БПЛА
Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли удар по району сосредоточения живой силы украинских формирований на Добропольском направлении.
Под огневое поражение попали в том числе расчеты беспилотных летательных аппаратов противника. После получения координат военнослужащие прибыли в заданный район, оперативно перевели боевую машину в боевое положение и выполнили залп 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами.
После подтверждения уничтожения целей расчет покинул позицию, пополнил боекомплект и снова заступил на боевое дежурство. В результате удара были уничтожены живая сила противника и подготовленные к запуску БПЛА различных типов.
Корректировку огня и контроль поражения целей в режиме реального времени обеспечивал расчет войск беспилотных систем разведывательного подразделения группировки войск «Центр».
Сотни беспилотников за одну ночь
В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 28 мая до 7.00 мск 29 мая, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Охота на ВСУ через кроны деревьев
Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем отдельного разведывательного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» провели комплексную разведку с одновременным уничтожением живой силы и техники украинских формирований на Днепропетровском направлении.
Операторы оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов, а также расчеты разведывательных беспилотников с системами сброса боеприпасов ежедневно работают в условиях лесистой местности и плотного радиоэлектронного противодействия. Чтобы обнаружить цель, разведчики проводят дроны через кроны деревьев, зависают в воздухе и могут подолгу оставаться в засаде.
Управление беспилотниками ведется из глубоких блиндажей. Военнослужащие выносят готовый к запуску дрон, а затем немедленно возвращаются в укрытие, чтобы не раскрыть свое местоположение.
Помимо ударов по позициям противника, разведчики применяют и методы психологического воздействия. С воздуха на позиции ВСУ сбрасываются агитационные листовки с призывом сложить оружие и сдаться в плен. По данным военных, такая тактика уже неоднократно приводила к добровольному прекращению сопротивления со стороны украинских боевиков.
ЗРК «Бук» уничтожил разведывательные дроны ВСУ
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» группировки войск «Восток» во время несения боевого дежурства по противовоздушной обороне отразили атаку украинских беспилотников.
Воздушные цели были своевременно обнаружены радиолокационными средствами комплекса. После сопровождения целей зенитчики выполнили точные пуски ракет и уничтожили беспилотники на безопасном расстоянии.
Сообщается, что были сбиты разведывательные дроны типа «Шарк», а также ударные беспилотники «Рубака» и «Лютый».
«Последние цели, по которым мы работали — аппараты разведывательного и ударного типа. Работаем практически круглосуточно. Противник постоянно меняет маршруты и тактику, начал использовать дроны с искусственным интеллектом. Но нашему комплексу без разницы, оснащен беспилотник ИИ или это обычная «электричка». Машина одинаково хорошо видит, захватывает и уничтожает любую цель», — рассказал начальник расчета с позывным «Фил», которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.
Боевая работа комплекса ведется с использованием штатных отечественных систем связи и управления. Военные подчеркивают, что эффективная работа ПВО обеспечивает прикрытие подразделений группировки «Восток» от ударов с воздуха.
Детонация складов и уничтоженные укрепления
Разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил подвоз и разгрузку материальных средств на позиции украинских формирований в Запорожской области. Во время наблюдения были выявлены замаскированные склады с боеприпасами и беспилотной авиацией.
После передачи координат расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли огневое поражение по выявленным объектам. Взаимодействие разведывательных и ударных беспилотников осуществлялось с использованием штатных отечественных систем связи и управления.
В результате ударов произошла детонация боекомплекта, а места хранения были разрушены. По данным военных, уничтожение запасов существенно снизило ударные возможности противника на данном участке.
Кроме того, разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявил разветвленную систему траншей и замаскированных опорных пунктов ВСУ в лесополосах Запорожской области.
Полученные координаты были переданы артиллерийским подразделениям. Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 нанесли сосредоточенный удар с закрытых огневых позиций, применив осколочно-фугасные боеприпасы для поражения заглубленных укрытий.
В результате огневого налета были разрушены фортификационные сооружения и перекрытые блиндажи. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. По данным военных, уничтожение узла обороны лишило противника возможности удерживать занимаемый рубеж на данном участке специальной военной операции.