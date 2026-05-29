Достижения.рф

Жилой дом получил повреждения в результате атаки ВСУ на Волгоград

Фото: istockphoto/Standart

Беспилотники ВСУ массово атакуют Волгоград, под ударом оказался многоквартирный жилой дом. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.



Примерно с полуночи силы противовоздушной обороны отражают нападение украинских БПЛА. По предварительной информации, жертвы и пострадавшие отсутствуют.

«Подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры», — написал Бочаров.
Повреждения получил жилой дом в Краснооктябрьском районе. Как уточнил губернатор, в некоторых квартирах выбило балконные стекла.

Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в ДНР. Жертвами атаки стали три мирных жителя.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0