Жилой дом получил повреждения в результате атаки ВСУ на Волгоград
Беспилотники ВСУ массово атакуют Волгоград, под ударом оказался многоквартирный жилой дом. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Примерно с полуночи силы противовоздушной обороны отражают нападение украинских БПЛА. По предварительной информации, жертвы и пострадавшие отсутствуют.
«Подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры», — написал Бочаров.Повреждения получил жилой дом в Краснооктябрьском районе. Как уточнил губернатор, в некоторых квартирах выбило балконные стекла.
Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в ДНР. Жертвами атаки стали три мирных жителя.