Российский боец в одиночку занял опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Военнослужащий группировки войск «Восток» захватил опорный пункт ВСУ в Запорожской области и в одиночку оборонял его от атак украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира отряда «Шторм-1» с позывным «Мафан».
По его словам, штурмовая группа должна была заходить на позицию вдвоем, однако задачу смог выполнить только один солдат. Воспользовавшись эффектом неожиданности, он проник в укрытие ВСУ и ликвидировал трех противников.
После этого боец закрепился на занятой позиции и установил связь со штабом. Командование доставляло ему провизию и снабжение с помощью БПЛА, а также информировало о передвижении живой силы врага. Благодаря оперативным данным, военнослужащий смог отбить контратаку ВСУ и удержать контроль над опорным пунктом.
