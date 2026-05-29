Евраев: выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки беспилотников
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы ограничили в целях безопасности. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.
Рядом с Ярославлем зафиксировали активность украинской беспилотной авиации. По словам губернатора, в окрестностях города работает система противовоздушной обороны. По этой причине дорога от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной временно перекрыта.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал Евраев.Ранее стало известно об атаке БПЛА на Волгоград. Повреждения получил многоквартирный дом.