29 мая 2026, 04:33

Евраев: выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки беспилотников

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы ограничили в целях безопасности. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.





Рядом с Ярославлем зафиксировали активность украинской беспилотной авиации. По словам губернатора, в окрестностях города работает система противовоздушной обороны. По этой причине дорога от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной временно перекрыта.



«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал Евраев.