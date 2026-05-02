«Сожжены заживо»: 12 лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Почему виновники не наказаны и что на самом деле произошло 2 мая 2014 года?
Пламя охватило здание, люди звонили спасателям и кричали, что не выберутся, а спустя считанные часы десятки оказались мертвы. 12 лет назад произошло событие, всколыхнувшее весь мир. 2 мая 2014 года заранее спланированная украинскими властями расправа привела к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Подробнее о событиях того дня читайте в материале «Радио 1».
Смена власти и напряженное противостояние: как в Одессу стекались радикальные группы
Одесса весной 2014 года стремительно менялась. На фоне политического кризиса украинцы оказались по разные стороны баррикад: на Куликовом поле сформировался лагерь противников Майдана, а в центре города собирались его сторонники. Сначала это выглядело как напряжённое, но всё же мирное сосуществование. Однако постепенно в ход пошли силовые методы, появились отряды самообороны, участились столкновения.
После смены власти в Киеве, бегства Виктора Януковича и последующих событий — воссоединения Крыма с Россией и протестов на юго-востоке — напряжение усилилось. В город начали прибывать радикальные группы. По свидетельствам очевидцев, речь шла о сотнях и даже тысячах человек, которые размещались на базах отдыха и в съемных квартирах, формируя силовое присутствие.
Для Одессы, города с многонациональной историей, происходящее стало переломным моментом. Баланс, который долгое время удерживался, оказался разрушен — и именно в этих условиях произошла одесская трагедия.
Первые столкновения в Одессе
2 мая в Одессу прибыли футбольные болельщики и активисты, планировавшие марш «За единство Украины». Противники Майдана, опасаясь нападения на лагерь, начали собираться для его защиты.
Столкновения на Греческой площади стали точкой невозврата. По словам очевидцев, именно выстрелы превратили напряжение в открытую бойню. Погибли люди, а правоохранители, как утверждается, не смогли или не попытались остановить происходящее.
После этого толпа двинулась к Куликовому полю — туда, где находился лагерь. Так начался путь к трагедии в одесском доме профсоюзов.
Пожар в Доме профсоюзов: люди сгорали заживо
Сторонники антимайдана укрылись в здании Дома профсоюзов. Вскоре оно оказалось окружено, а затем начался пожар.
Очевидцы вспоминали, как звонили в экстренные службы:
– Добрый день, девушка. Куликово поле горит.
– Да там шины горят, ничему не угрожают.
– Нет, уже в здание закинули, и оно гореть начинает.
…
– Девушка, вы собираетесь ехать или нет?
– Они уже едут, сейчас будут!
– (рыдает в трубку) Но мы сейчас сгорим!
Люди задыхались, выпрыгивали из окон, пытались спастись.
«Вскоре мы уже горели. Горели 40 минут. Пожарные не ехали», — рассказывали очевидцы и участники тех событий.
Также она вспоминают коридоры в дыму, крики о помощи и, главное, неизвестный газ.
Всего, по официальным данным, погибли 42 человека. Именно эти события вошли в историю как трагедия в одесском доме профсоюзов.
Неоднозначное расследование и исчезновение доказательной базы
Расследование одесской трагедии с самого начала сопровождалось вопросами. Оно было разделено на несколько дел, однако многие эпизоды так и не получили завершения.
В материалах фигурировали формулировки «неустановленные лица», несмотря на наличие фото- и видеосвидетельств. При этом в открытых источниках, как утверждается, публиковались данные о возможных участниках событий, однако официального подтверждения и юридических последствий это не получило.
Ряд дел разваливался в судах, часть материалов исчезала или засекречивалась. Международные организации, включая ООН и ОБСЕ, призывали активизировать расследование. В 2022 году Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобы пострадавших, но после начала СВО тема фактически исчезла из повестки.
«Никто не привлечён к ответственности за насильственную смерть 34 мужчин, семерых женщин и несовершеннолетнего. Одни уголовные производства застряли на этапе досудебного расследования, другие — на этапе судебного, можно предположить отсутствие реальной заинтересованности в объективном расследовании у властей», — говорится в выдержках из доклада миссии ООН о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Кто стоял за событиями 2 мая 2014 года?
Вопрос о том, кто именно мог стоять за событиями, остается одним из ключевых. В различных свидетельствах упоминаются радикальные организации, в том числе «Правый сектор»*, а также другие группы.
Звучат утверждения о том, что в город заранее стягивались боевики, готовились беспорядки, а сама трагедия могла носить организованный характер. Участники тех событий единогласно заявляют, что это был спланированный акт террора.
При этом окончательной правовой оценки этим заявлениям до сих пор нет. Версии остаются противоречивыми, а единая картина произошедшего так и не сложилась.
Высказывания Владимира Путина о ситуации в Одессе
События в Одессе неоднократно становились предметом заявлений на самом высоком уровне. В частности, президент России Владимир Путин говорил о необходимости расследования произошедшего и называл трагедию преступлением.
«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», — заявил российский лидер во время обращения к гражданам страны и соотечественникам.
Тема одесской трагедии также поднималась в контексте более широкого конфликта, включая события, последовавшие позже, вплоть до СВО.
12 лет со дня трагедии в Одессе
На следующий день Одесса оказалась в состоянии шока.
«Чувство гнева смешивалось с ужасом», — вспоминали очевидцы.
Многие покинули город, часть отправилась в Донбасс, другие ушли в подполье.
С годами разговоров стало меньше, но сама одесская трагедия 2 мая 2014 года не исчезла.
«Мы сейчас практически не слышим голосов одесситов» — говорят участники событий, объясняя это страхом и давлением.
Прошло 12 лет. Но главный вопрос, прозвучавший в тот день, остаётся без ответа. Тот самый вопрос, который слышен в отчаянном крике: «Но мы сейчас сгорим!». И пока нет ясного ответа, трагедия в одесском доме профсоюзов продолжает возвращаться как напоминание о дне, когда Одесса столкнулась с тем, что невозможно забыть.