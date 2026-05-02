«Сожжены заживо»: 12 лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Почему виновники не наказаны и что на самом деле произошло 2 мая 2014 года?

02 мая 2026, 08:59

Пламя охватило здание, люди звонили спасателям и кричали, что не выберутся, а спустя считанные часы десятки оказались мертвы. 12 лет назад произошло событие, всколыхнувшее весь мир. 2 мая 2014 года заранее спланированная украинскими властями расправа привела к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Подробнее о событиях того дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Смена власти и напряженное противостояние: как в Одессу стекались радикальные группы Первые столкновения в Одессе Пожар в Доме профсоюзов: люди сгорали заживо Неоднозначное расследование и исчезновение доказательной базы Кто стоял за событиями 2 мая 2014 года? Высказывания Владимира Путина о ситуации в Одессе 12 лет со дня трагедии в Одессе

Смена власти и напряженное противостояние: как в Одессу стекались радикальные группы

Первые столкновения в Одессе

Пожар в Доме профсоюзов: люди сгорали заживо

– Добрый день, девушка. Куликово поле горит.

– Да там шины горят, ничему не угрожают.

– Нет, уже в здание закинули, и оно гореть начинает.

…

– Девушка, вы собираетесь ехать или нет?

– Они уже едут, сейчас будут!

– (рыдает в трубку) Но мы сейчас сгорим!

«Вскоре мы уже горели. Горели 40 минут. Пожарные не ехали», — рассказывали очевидцы и участники тех событий.

Неоднозначное расследование и исчезновение доказательной базы

«Никто не привлечён к ответственности за насильственную смерть 34 мужчин, семерых женщин и несовершеннолетнего. Одни уголовные производства застряли на этапе досудебного расследования, другие — на этапе судебного, можно предположить отсутствие реальной заинтересованности в объективном расследовании у властей», — говорится в выдержках из доклада миссии ООН о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Кто стоял за событиями 2 мая 2014 года?

Высказывания Владимира Путина о ситуации в Одессе

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», — заявил российский лидер во время обращения к гражданам страны и соотечественникам.

12 лет со дня трагедии в Одессе

«Чувство гнева смешивалось с ужасом», — вспоминали очевидцы.

«Мы сейчас практически не слышим голосов одесситов» — говорят участники событий, объясняя это страхом и давлением.