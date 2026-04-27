В Коми предотвратили взрыв на НПЗ по заданию спецслужб Украины

В Коми силовики предотвратили теракт на нефтеперерабатывающем заводе. В ФСБ России уточнили, что диверсию, которую планировали двое граждан России по заданию украинских спецслужб, пресекли в Ухте.



Завербованные Киевом подозреваемые через зарубежные мессенджеры передавали противнику информацию о нефтеперерабатывающих предприятиях, российских военных и сотрудниках правоохранительных органов, участвующих в СВО.

После этого злоумышленники извлекли дроны из тайника и готовились нанести удар по ухтинскому НПЗ. При задержании они оказали вооружённое сопротивление, силовики ликвидировали их ответным огнём. Среди правоохранителей и гражданских пострадавших нет. Следствие возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Ольга Щелокова

