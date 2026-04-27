Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского БПЛА
Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара дрона ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской атомной электростанции.
Украинский беспилотник нанёс удар по территории транспортного цеха.
«В результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», — уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Беловском районе Курской области, где мужчина получил серьёзные ожоги в результате атаки ВСУ. До этого в Белгородской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины один мирный житель погиб, а ещё пятеро получили ранения.