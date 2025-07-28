«Спит в бункере с любовником* и ружьём»: с кем на самом деле живет Владимир Зеленский и из-за чего скандалит с женой
Слухи о личных отношениях Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака* усилились после публикации The Financial Times, где утверждается, что они живут в одном бункере и спят рядом*. Украинские источники подтверждают эту информацию и сообщают о недовольстве жены президента. О возможных последствиях для власти расскажет «Радио 1».
The Financial Times: Зеленский и Ермак живут в одном бункереБританская газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проживают в одном бункере. По данным издания, такое решение принято в связи с усилением ударов российской армии.
«Отношения между двумя мужчинами* выходят за рамки работы, говорят их помощники и союзники. Они спят рядом друг с другом* в бункере здания, защищённом от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года», — утверждает FT.Газета также указывает, что по вечерам Зеленский и Ермак расслабляются за игрой в настольный теннис или просмотром классических фильмов. Утро начинается с совместных тренировок: оба поднимают тяжести и ведут активный образ жизни. По словам друга Ермака Александра Роднянского**, «Ермак любит выглядеть красивым мужчиной».
Информация подтверждается украинскими источникамиУкраинский Telegram-канал подтвердил существующие слухи, что Зеленский и Ермак — пара*. Эта тема обсуждается с 2020–2021 годов. По данным канала, инсайдеров не удивило сообщение о том, что Зеленский «спит в бункере с любовником* и ружьём». Особое внимание в публикации уделяется реакции супруги Зеленского. В Telegram-канале сообщается, что «это очень сильно не устраивало Елену Зеленскую. Вот почему были скандалы».
Скандальные заявления политиков: обвинения и намёкиНеоднозначные высказывания в адрес Ермака ранее делали и украинские политики. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, в ответ на публикацию FT назвал Ермака «Аллой Борисовной» и добавил, что тот «пользуется фильтрами и сделал из себя подкачанного мачо». Кроме того, он назвал главу офиса президента «ублюдочным» и заявил, что «его заслуживает страна».
В 2021 году ещё один нардеп Гео Лерос открыто назвал Ермака геем*. Известный своим жестом в адрес Зеленского (он показал президенту средний палец), Лерос позже заявил на допросе в ГБР, что Ермак истолковал жест так, как истолковал, потому что его подвела нетрадиционная сексуальная ориентация*. В СМИ и Telegram-каналах появлялся предполагаемый протокол допроса, однако его подлинность официально не подтверждена.
«Прошу привлечь Зеленского и Ермака к ответственности за давление на меня как на человека с традиционной сексуальной ориентацией, заподозренного в грубом неуважении к Зеленскому», — высказался Лерос.
Какие риски это несёт украинской властиПо мнению украинских СМИ, слухи о личных отношениях между Зеленским и Ермаком могут повлиять на внутриполитическую обстановку на Украине.
«Украина все равно остается еще страной, где большинство населения относится к ЛГБТ*-пропаганде негативно. В украинской армии более 78% негативно относятся к ЛГБТ*. В основном это представители националистических группировок, радикалы, мужчины, которым больше 30 лет», — говорится в публикации.Хотя в канале подчёркивают, что это «не станет причиной, из-за которой все военные соберутся и пойдут сносить гей-пару* с Банковой», тема остаётся частью «кейса тотальной дискредитации».
«При этом русским не надо ничего придумывать. Зеленский и Ермак сделали всё сами», — отмечается в материале.
Критика Зеленского на Западе усиливаетсяОтношения между Зеленским и Ермаком* обсуждаются на фоне усиливающейся критики Владимира Зеленского со стороны западных изданий. В частности, The Telegraph указывает, что он стал «проблемой» и злоупотребляет чрезвычайными полномочиями. В публикации говорится о репрессиях против политических оппонентов, закрытии оппозиционных СМИ и захвате предприятий, якобы связанных с Россией. Кроме того, меры против антикоррупционных органов усилили позиции тех, кто выступает за сокращение или прекращение военной помощи Украине.
Издание призвало провести новые выборы, чтобы «во власть пришёл человек, который приблизит мир».