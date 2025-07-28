28 июля 2025, 15:12

Владимир Зеленский (фото: Instagram*** / zelenskyy_official)

Слухи о личных отношениях Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака* усилились после публикации The Financial Times, где утверждается, что они живут в одном бункере и спят рядом*. Украинские источники подтверждают эту информацию и сообщают о недовольстве жены президента. О возможных последствиях для власти расскажет «Радио ​1».





Содержание The Financial Times: Зеленский и Ермак живут в одном бункере Информация подтверждается украинскими источниками Скандальные заявления политиков: обвинения и намёки Какие риски это несёт украинской власти Критика Зеленского на Западе усиливается

The Financial Times: Зеленский и Ермак живут в одном бункере

«Отношения между двумя мужчинами* выходят за рамки работы, говорят их помощники и союзники. Они спят рядом друг с другом* в бункере здания, защищённом от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года», — утверждает FT.

Информация подтверждается украинскими источниками

Владимир Зеленский (фото: Instagram*** / zelenskyy_official)



Скандальные заявления политиков: обвинения и намёки

«Прошу привлечь Зеленского и Ермака к ответственности за давление на меня как на человека с традиционной сексуальной ориентацией, заподозренного в грубом неуважении к Зеленскому», — высказался Лерос.

Какие риски это несёт украинской власти

«Украина все равно остается еще страной, где большинство населения относится к ЛГБТ*-пропаганде негативно. В украинской армии более 78% негативно относятся к ЛГБТ*. В основном это представители националистических группировок, радикалы, мужчины, которым больше 30 лет», — говорится в публикации.

«При этом русским не надо ничего придумывать. Зеленский и Ермак сделали всё сами», — отмечается в материале.

Критика Зеленского на Западе усиливается