«Безальтернативное требование»: Лавров напомнил условия России по Украине
Лавров: Украина не должна быть в НАТО
Украина не должна быть в НАТО, а реалии, закрепленные в российской Конституции, должны быть признаны. Об этом в рамках форума «Территория смыслов» заявил главный дипломат России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что альянс не должен расширяться. Россия настаивает на обеспечении своей безопасности, что является ее законным требованием, говорит Лавров.
«…Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование», — сказал глава российского МИДа.Он добавил, что главное дело России — «победить врага». Лавров обратил внимание, что РФ впервые за всю историю одна противостоит всему Западу. Страна может полагаться только на себя, не допуская слабины, заключил Лавров.