«Безальтернативное требование»: Лавров напомнил условия России по Украине

28 июля 2025, 13:08

Лавров: Украина не должна быть в НАТО

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Украина не должна быть в НАТО, а реалии, закрепленные в российской Конституции, должны быть признаны. Об этом в рамках форума «Территория смыслов» заявил главный дипломат России Сергей Лавров.





Он подчеркнул, что альянс не должен расширяться. Россия настаивает на обеспечении своей безопасности, что является ее законным требованием, говорит Лавров.



