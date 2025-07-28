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ВСУ ударили по Запорожской области, есть пострадаввшие

Балицкий: от удара ВСУ по Запорожской области пострадала двухлетняя девочка
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двухлетнюю девочку ранило в результате удара ВСУ в городе Васильевка, Запорожской области.



Об этом написал в соцсетях глава региона Евгений Балицкий. Жизнь маленькой пациентки в безопасности, с ней сейчас работают медики, отметил чиновник.

«В результате террористической атаки по частному домовладению в городе Васильевка пострадал двухлетний ребенок. У девочки осколочные ранения руки», — сказано в сообщении Балицкого.

Запорожская область вошла в состав России после сентябрьского референдума 2022 года. Вместе с ней российскими регионами стали Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики. Киевский режим не признал голосование и продолжил бить по указанным территориям.
Никита Кротов

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