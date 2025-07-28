ВСУ ударили по Запорожской области, есть пострадаввшие
Балицкий: от удара ВСУ по Запорожской области пострадала двухлетняя девочка
Двухлетнюю девочку ранило в результате удара ВСУ в городе Васильевка, Запорожской области.
Об этом написал в соцсетях глава региона Евгений Балицкий. Жизнь маленькой пациентки в безопасности, с ней сейчас работают медики, отметил чиновник.
«В результате террористической атаки по частному домовладению в городе Васильевка пострадал двухлетний ребенок. У девочки осколочные ранения руки», — сказано в сообщении Балицкого.
Запорожская область вошла в состав России после сентябрьского референдума 2022 года. Вместе с ней российскими регионами стали Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики. Киевский режим не признал голосование и продолжил бить по указанным территориям.