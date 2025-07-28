ВСУ ударили по Запорожской области, есть пострадаввшие

28 июля 2025, 14:28

Балицкий: от удара ВСУ по Запорожской области пострадала двухлетняя девочка

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двухлетнюю девочку ранило в результате удара ВСУ в городе Васильевка, Запорожской области.





Об этом написал в соцсетях глава региона Евгений Балицкий. Жизнь маленькой пациентки в безопасности, с ней сейчас работают медики, отметил чиновник.





«В результате террористической атаки по частному домовладению в городе Васильевка пострадал двухлетний ребенок. У девочки осколочные ранения руки», — сказано в сообщении Балицкого.