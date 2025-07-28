Пушилин сообщил последние новости СВО
Глава ДНР Пушилин: в Димитрове начались бои
В Димитрове (Мирнограде) начались боестолкновения.
Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил журналистам телеканала «Россия-24» глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По словам чиновника, боевики ВСУ на указанном фронтовом участке находятся в крайне затруднительном положении.
«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — сказал Пушилин.В 2022 году боевики ВСУ усилили обстрелы мирного населения Донбасса. Власти на тот момент непризнанной ДНР обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны неонацистов киевского режима. Президент России Владимир Путин объявил о начале денацификации и демилитаризации Украины.