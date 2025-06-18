18 июня 2025, 13:02

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)

18 июня юморист Максим Галкин* отмечает 48-й день рождения. После критических высказываний о России и специальной военной операции на Украине артист вместе с семьёй покинул страну. С тех пор его имя продолжает появляться в заголовках громких скандалов — от обысков у родственников до неудачных попыток выступить за границей. «Радио 1» расскажет ​о конфликтах, в которые попадал артист.





Содержание Обыски у старшего брата Глакина*: скрыл гражданство и суд Загадка замка в Грязи: почему элитный особняк до сих пор не продан Конфликт с Меньшовой: почему телеведущая ушла из эфира Скандал в Израиле и депортация с Бали Фото в трусах в день атаки: неудачный пост в соцсетях Вернется ли Галкин* в Россию и снимут ли статус иноагента

Обыски у старшего брата Глакина*: скрыл гражданство и суд

Загадка замка в Грязи: почему элитный особняк до сих пор не продан

Фото: Instagram** / maxgalkinru



«Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Скажу честно, я вообще не знаю кто, кто купит этот дом», — сказал Ковалев в беседе с NEWS.ru.

Конфликт с Меньшовой: почему телеведущая ушла из эфира

Скандал в Израиле и депортация с Бали

Фото в трусах в день атаки: неудачный пост в соцсетях

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)



Вернется ли Галкин* в Россию и снимут ли статус иноагента

*

«Мне кажется, этот статус во-многом политизирован. Я представлял интересы некоторых агентов по оспариванию статуса. И формальная причина, по которым этих людей, моих доверителей, включили в реестр агентов, была надумана и ничем не подтверждена. Но, несмотря на это, суд, разумеется, признал внесение в реестр законным», — рассказал Жорин в интервью NEWS.ru.