Сравнил себя с Иисусом, оставил Пугачеву и опубликовал фото в трусах в день атаки: громкие скандалы Максима Галкина*
18 июня юморист Максим Галкин* отмечает 48-й день рождения. После критических высказываний о России и специальной военной операции на Украине артист вместе с семьёй покинул страну. С тех пор его имя продолжает появляться в заголовках громких скандалов — от обысков у родственников до неудачных попыток выступить за границей. «Радио 1» расскажет о конфликтах, в которые попадал артист.
Обыски у старшего брата Глакина*: скрыл гражданство и судВ июне 2024 года Завод имени В. А. Дегтярева подал в суд на московское ООО «Оружейные мастерские» из-за долга по контракту на поставку, заключённому в январе 2023 года. Сумма иска составила 2,1 миллиона рублей. Согласно данным системы «СПАРК», одним из учредителей компании является Дмитрий Галкин — старший брат Максима Галкина*. Организация занимается производством оружия и боеприпасов.
Сам Дмитрий — влиятельный бизнесмен, проживающий на Рублёвке. 12 июня стало известно о проведении обысков в его доме. По информации источника в правоохранительных органах, основанием для следственных действий стало сокрытие им наличия израильского гражданства. В ходе обысков были изъяты документы и электронные устройства.
Ранее, в 2022 году, сообщалось, что в 2021-м Дмитрий Галкин заработал 49 миллионов рублей на продаже вооружения. Оборот его компании за тот же период составил 1,2 миллиарда рублей.
Загадка замка в Грязи: почему элитный особняк до сих пор не проданПосле отъезда из России Галкин* выставил на продажу свой знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь — площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. Однако спустя годы покупателя на недвижимость так и не нашлось.
Предприниматель Андрей Ковалев рассказал, что рассматривал возможность покупки особняка, однако отказался из-за высокой цены (450 млн рублей) и нестандартной архитектуры. По его словам, здание подходит только под конкретных людей, поэтому не имеет широкого рыночного спроса. Он не исключил, что будущий владелец купит его исключительно ради участка — с последующим сносом самого строения.
«Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Скажу честно, я вообще не знаю кто, кто купит этот дом», — сказал Ковалев в беседе с NEWS.ru.
Конфликт с Меньшовой: почему телеведущая ушла из эфираТелепередача «Сегодня вечером» начала выходить в эфир на Первом канале в 2012 году. Первым её ведущим был Андрей Малахов. После его ухода проект возглавили Максим Галкин* и Юлия Меньшова. В 2021 году Меньшова покинула шоу. Позже в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец Юлия призналась, что у неё с Галкиным* были разные подходы, и работать вместе им было непросто.
В 2022 году, после начала специальной военной операции, руководство канала приняло решение заменить Максима Галкина* на Николая Цискаридзе — бывшего премьер-танцовщика Большого театра, а ныне ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Причиной стали антивоенные высказывания комика и его отъезд из России.
Скандал в Израиле и депортация с БалиПосле эмиграции в Израиль Галкин* не раз выступал с концертами в разных странах. В январе 2024 года он объявил о концерте на Бали, однако во въезде туда ему отказали. Официальных комментариев не последовало, но СМИ сообщили о существовании «черных списков» для российских иноагентов, которые могли повлиять на отмену его гастролей.
В марте того же года Галкин* оказался в центре религиозного скандала, сравнив себя с Иисусом. Фраза «мне 47 лет — ровно столько же мог прожить Иисус, если бы вовремя эмигрировал» вызвала волну возмущения как в России, так и в Израиле. Пользователи назвали выступление «кощунственным» и стали массово критиковать артиста.
Фото в трусах в день атаки: неудачный пост в соцсетях13 июня, в день военных ударов Израиля, Галкин* опубликовал фото в белых плавках на пляже. Предположительно, снимок был сделан на Сейшелах, где он отдыхал с детьми. На фоне конфликта публикация вызвала критику.
Его супруга Алла Пугачёва, по сообщениям СМИ, в этот период находилась на Кипре или переехала в Юрмалу, где климат более мягкий — жара негативно сказывается на ее здоровье.
Вернется ли Галкин* в Россию и снимут ли статус иноагентаМаксим Галкин* не раз заявлял о желании вернуться в Россию и оспорить присвоенный ему статус иноагента. Однако, по мнению звездного адвоката Сергея Жорина, такие попытки, скорее всего, окажутся безуспешными.
«Мне кажется, этот статус во-многом политизирован. Я представлял интересы некоторых агентов по оспариванию статуса. И формальная причина, по которым этих людей, моих доверителей, включили в реестр агентов, была надумана и ничем не подтверждена. Но, несмотря на это, суд, разумеется, признал внесение в реестр законным», — рассказал Жорин в интервью NEWS.ru.Адвокат также предположил, что в случае возвращения в страну, Галкин* может столкнуться с административным или уголовным преследованием. При этом он отметил, что единственным фактором, сдерживающим возбуждение дела, остается всенародная любовь к Алле Пугачевой.
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