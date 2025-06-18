«Самый красивый мужчина»: Виктория Боня показала отдых на пляже с Маратом Сафиным
Виктория Боня показала кадры совместного отдыха на пляже с Маратом Сафиным
Виктория Боня рассказала, что устала отдыхать только на территории собственного дома. Она решила отправиться на пляж в компании бывшего теннисиста Марата Сафина. Такими подробностями телезвезда поделилась в личном блоге.
«Мы сегодня решили выбраться на пляж. <…> С нами самый красивый мужчина сегодняшних дней — Марат Сафин», — загадочно прокомментировала экс-участница «Дома-2».Спортсмен улыбнулся в объектив камеры и помахал рукой. После завершения карьеры он редко появляется на публике, предпочитая уединенный образ жизни. Известно, что Сафин взял под опеку теннисиста Андрея Рублева, а также продает московскую недвижимость. Его личная жизнь остается тайной.
К слову, Боня уже публиковала кадры с Маратом во время путешествия по Италии. Тогда совместная поездки спровоцировала слухи о романе. Однако Виктория заверила, что они исключительно в дружеских отношениях.