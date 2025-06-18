«Самый красивый мужчина»: Виктория Боня показала отдых на пляже с Маратом Сафиным

18 июня 2025, 09:21

Виктория Боня показала кадры совместного отдыха на пляже с Маратом Сафиным

Виктория Боня (Фото: Телеграм @v_bonya)

Виктория Боня рассказала, что устала отдыхать только на территории собственного дома. Она решила отправиться на пляж в компании бывшего теннисиста Марата Сафина. Такими подробностями телезвезда поделилась в личном блоге.







«Мы сегодня решили выбраться на пляж. <…> С нами самый красивый мужчина сегодняшних дней — Марат Сафин», — загадочно прокомментировала экс-участница «Дома-2».