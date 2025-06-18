Ирина Болгар, бывшая спутница Павла Дурова, резко снизила цену на свою квартиру
Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, Ирина Болгар, приняла решение существенно снизить стоимость своей трёхкомнатной квартиры на Васильевском острове в Питере. По информации Telegram-канала «Shot», цена была снижена с 18 миллионов до 15,5 миллионов рублей.
Сообщается, что потенциальные покупатели не проявляют интереса к объекту недвижимости из-за необходимости ремонта и сложной ситуации с несколькими собственниками. Квартира, известная своим «бабушкиным ремонтом», обшарпанными стенами и плесенью, отпугивает желающих. В объявлении указано, что «квартира в чистом виде и требует косметики», однако состояние жилья вызывает сомнения у покупателей.
Кроме Болгар, доля в квартире принадлежит её сестре и сводному брату, что также создает дополнительные трудности при продаже. Ирина активно пытается избавиться от имущества, однако отсутствие интереса со стороны покупателей вынуждает её идти на торг. В числе плюсов квартиры указаны наличие Wi-Fi и раздельный санузел, однако состояние последнего оставляет желать лучшего.
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