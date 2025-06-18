Ирина Болгар, бывшая спутница Павла Дурова, резко снизила цену на свою квартиру

18 июня 2025, 09:43

Ирина Болгар, бывшая спутница Павла Дурова, снизила цену на квартиру до 15,5 млн

Фото: iStock/format35

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, Ирина Болгар, приняла решение существенно снизить стоимость своей трёхкомнатной квартиры на Васильевском острове в Питере. По информации Telegram-канала «‎Shot», цена была снижена с 18 миллионов до 15,5 миллионов рублей.