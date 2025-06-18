Ирина Болгар, бывшая спутница Павла Дурова, резко снизила цену на свою квартиру

Ирина Болгар, бывшая спутница Павла Дурова, снизила цену на квартиру до 15,5 млн
Фото: iStock/format35

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, Ирина Болгар, приняла решение существенно снизить стоимость своей трёхкомнатной квартиры на Васильевском острове в Питере. По информации Telegram-канала «‎Shot», цена была снижена с 18 миллионов до 15,5 миллионов рублей.



Сообщается, что потенциальные покупатели не проявляют интереса к объекту недвижимости из-за необходимости ремонта и сложной ситуации с несколькими собственниками. Квартира, известная своим «бабушкиным ремонтом», обшарпанными стенами и плесенью, отпугивает желающих. В объявлении указано, что «квартира в чистом виде и требует косметики», однако состояние жилья вызывает сомнения у покупателей.


Кроме Болгар, доля в квартире принадлежит её сестре и сводному брату, что также создает дополнительные трудности при продаже. Ирина активно пытается избавиться от имущества, однако отсутствие интереса со стороны покупателей вынуждает её идти на торг. В числе плюсов квартиры указаны наличие Wi-Fi и раздельный санузел, однако состояние последнего оставляет желать лучшего.

Дарья Осипова

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