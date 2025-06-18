Максим Виторган рассказал, что делает сразу после выхода из бомбоубежища в Израиле

18 июня 2025, 10:37

Актер Виторган при выходе из бомбоубежища в Израиле первым делом покупает круассан

Максим Виторган (Фото: Instagram** @mvitorgan)

Максим Виторган опубликовал видео из Израиля на своей странице в запрещенной соцсети. Актер рассказал, что за последнее время там приобрел необычную привычку: после выхода из бомбоубежища он первым делом покупает свежую выпечку.





Экс-супруг Ксении Собчак также посоветовал делать так всем, кто оказался в аналогичном положении, чтобы привнести в жизнь маленькую радость.



«Как говорится, началось в колхозе утро. Нестандартное время для атаки сегодня было с утра. Первое правило утреннего бомбоубежища: тревога закончилась, вышел из бомбоубежища — пойди и купи себе свежий круассан, порадуй себя», — обратился к подписчикам арстит, продемонстрировав на камеру упомянутое кондитерское изделие.