Максим Виторган рассказал, что делает сразу после выхода из бомбоубежища в Израиле
Актер Виторган при выходе из бомбоубежища в Израиле первым делом покупает круассан
Максим Виторган опубликовал видео из Израиля на своей странице в запрещенной соцсети. Актер рассказал, что за последнее время там приобрел необычную привычку: после выхода из бомбоубежища он первым делом покупает свежую выпечку.
Экс-супруг Ксении Собчак также посоветовал делать так всем, кто оказался в аналогичном положении, чтобы привнести в жизнь маленькую радость.
«Как говорится, началось в колхозе утро. Нестандартное время для атаки сегодня было с утра. Первое правило утреннего бомбоубежища: тревога закончилась, вышел из бомбоубежища — пойди и купи себе свежий круассан, порадуй себя», — обратился к подписчикам арстит, продемонстрировав на камеру упомянутое кондитерское изделие.Ранее стало известно, что израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у последней жены рок-музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ