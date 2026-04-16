США оставили Зеленского без оружия, ВСУ паникуют, а ВС РФ успешно идут к победе: последние новости СВО на 16 апреля
Армия России расширяет буферную зону у границ, западные союзники пересматривают поддержку Киева, а ситуация внутри Украины приобретает всё более тревожные очертания. На фоне этого ВСУ продолжают атаковать российские регионы беспилотниками, что приводит к множеству жертв и разрушений, российские войска продолжают активное наступление и освобождение населенных пунктов. Подробнее о ситуации на фронте и в приграничье читайте в материале «Радио 1».
Паника в ВСУ и продвижение ВС РФ
Группировка «Север» ВС РФ продолжает активное наступление вблизи Курской области. Бои разворачиваются за сумское село Новодмитровка, а в районе Мирополья 21-я бригада ВСУ понесла значительные потери. Фиксируется продвижение российских сил в Сумском районе, что признают даже западные аналитики.
«Россия значительно усиливает контроль над Сумской областью. Там наблюдается серьёзное продвижение российских войск. Думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать по поводу ситуации там», — рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Сообщается, что за сутки в Сумской области уничтожено свыше 140 противников, а также техника, включая американский БТР М-113 и австрийскую бронемашину Pinzgauer. Кроме того, ликвидирован наёмник из Шри-Ланки.
Расширение буферной зоны и освобождение Волчанских Хуторов
В Харьковской области российские войска освободили Волчанские Хутора. В операции участвовали бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке батальона «Ахмат-Запад». Украинские силы, включая 113-ю бригаду территориальной обороны и разведбатальон, не смогли сдержать наступление.
«Ближайшие цели для «северян» на этом — находящиеся восточнее сёла Покаляное, Зыбино, Караичное и Волоховка. Последние два расположены на важном перекрёстке, через который осуществляется логистика ВСУ на значительном участке границы с Шебекинским районом Белгородской области. Наш контроль над этими населённиками существенно затруднит для противника возможность бить вглубь российской территории», — заявил военный корреспондент Александр Коц.
Отмечается, что взятие Волчанских Хуторов напрямую связано с расширением буферной зоны у границы Белгородской области. Сейчас российские подразделения занимаются зачисткой лесных массивов, а следующей важной целью может стать Белый Колодезь — ключевой логистический пункт ВСУ.
Дополнительно, как сообщает РИА Новости, командир взвода БПС с позывным «Юла» заявил, что за неделю уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы ВСУ. Операторы беспилотников ведут круглосуточную разведку, несмотря на попытки противника мешать полётам.
«Баба-яга» выдала диверсантов: обстановка в ДНР
На территории ДНР основные боевые действия сосредоточены на севере региона и в районе Константиновки. Российские силы продвигаются как в городской застройке, так и по флангам.
Сообщается о ликвидации трёх диверсионных групп ВСУ. Примечательно, что 12 боевиков удалось выявить благодаря беспилотнику «Баба-яга», с которого им сбрасывались грузы.
«Наши ВКС очень серьёзно помогают. Работают как внутри городской застройки, так и в районе полуохвата. Там тоже по позициям применяют ФАБы, по более-менее крупным скоплениям противника», — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
«Мы просто ушли из этого бизнеса»: США меняют курс по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил отказ Вашингтона от участия в закупках вооружения для Украины.
«Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединённые Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса», — заявил Вэнс.
На этом фоне Владимир Зеленский сообщил о серьёзном дефиците вооружений, особенно ракет для систем Patriot.
«У нас сейчас такой дефицит, хуже уже некуда», — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.
При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах выделить Украине 60 миллиардов долларов и возможном кредите ЕС на 90 миллиардов евро.
Демографический тупик на Украине и привлечение мигрантов
Украина сталкивается с серьёзным демографическим кризисом. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил о необходимости ежегодного привлечения около 300 тысяч мигрантов.
«И без войны у нас ежегодно рождалось около 200–250 тыс. человек, а умирало около полумиллиона. То есть каждый год чисто демографически количество населения сокращалось на 250–300 тыс. человек. Поэтому, чтобы сохранить количество нашего населения, мы должны привлекать из-за рубежа мигрантов именно в таком количестве», — сообщил чиновник.
При этом он сомневается в реалистичности такого сценария: мигранты, по его словам, предпочтут более богатые страны, такие как Польша или Германия. Ранее прогнозировалось, что к 2035 году население Украины может сократиться до 10–15 миллионов человек. Для сравнения, в 2022 году численность населения страны составляла чуть более 41 миллиона.
Ночная атака БПЛА на Кубань
В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся масштабной атаке беспилотников. В Туапсе повреждены жилые дома, развернут пункт временного размещения.
Сообщается о гибели двоих детей — 5 и 14 лет. Также пострадали двое взрослых.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
Фрагменты беспилотников также упали на территории предприятий в районе морского порта. В посёлке Лоо повреждены частные дома, но, к счастью, там обошлось без пострадавших.
Взрывы в Сочи
Telegram-канал SHOT сообщает, что над Сочи прогремели взрывы. С трёх часов ночи по побережью звучали сирены воздушной тревоги, жители слышали от пяти до семи взрывов и наблюдали вспышки над Чёрным морем.
Очевидцы описывают характерные звуки дронов как «мерзкие звуки мопедов». Похожие сообщения поступали из Анапы, Туапсе и Геленджика, где было слышно около десяти взрывов.
По предварительным данным, системы ПВО отражали атаку беспилотников. Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Сочи и Краснодара для обеспечения безопасности полётов. Официальной информации о масштабах разрушений и пострадавших пока не поступало.