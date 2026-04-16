16 апреля 2026, 08:44

Фото: iStock/BONDART

Армия России расширяет буферную зону у границ, западные союзники пересматривают поддержку Киева, а ситуация внутри Украины приобретает всё более тревожные очертания. На фоне этого ВСУ продолжают атаковать российские регионы беспилотниками, что приводит к множеству жертв и разрушений, российские войска продолжают активное наступление и освобождение населенных пунктов. Подробнее о ситуации на фронте и в приграничье читайте в материале «Радио 1».





Содержание Паника в ВСУ и продвижение ВС РФ Расширение буферной зоны и освобождение Волчанских Хуторов «Баба-яга» выдала диверсантов: обстановка в ДНР «Мы просто ушли из этого бизнеса»: США меняют курс по Украине Демографический тупик на Украине и привлечение мигрантов Ночная атака БПЛА на Кубань Взрывы в Сочи

Паника в ВСУ и продвижение ВС РФ

«Россия значительно усиливает контроль над Сумской областью. Там наблюдается серьёзное продвижение российских войск. Думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать по поводу ситуации там», — рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Фото: iStock/DmyTo



Расширение буферной зоны и освобождение Волчанских Хуторов

«Ближайшие цели для «северян» на этом — находящиеся восточнее сёла Покаляное, Зыбино, Караичное и Волоховка. Последние два расположены на важном перекрёстке, через который осуществляется логистика ВСУ на значительном участке границы с Шебекинским районом Белгородской области. Наш контроль над этими населённиками существенно затруднит для противника возможность бить вглубь российской территории», — заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Баба-яга» выдала диверсантов: обстановка в ДНР

Фото: iStock/sarawuth702

«Наши ВКС очень серьёзно помогают. Работают как внутри городской застройки, так и в районе полуохвата. Там тоже по позициям применяют ФАБы, по более-менее крупным скоплениям противника», — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

«Мы просто ушли из этого бизнеса»: США меняют курс по Украине

«Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединённые Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса», — заявил Вэнс.

«У нас сейчас такой дефицит, хуже уже некуда», — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Фото: iStock/sb2010

Демографический тупик на Украине и привлечение мигрантов

«И без войны у нас ежегодно рождалось около 200–250 тыс. человек, а умирало около полумиллиона. То есть каждый год чисто демографически количество населения сокращалось на 250–300 тыс. человек. Поэтому, чтобы сохранить количество нашего населения, мы должны привлекать из-за рубежа мигрантов именно в таком количестве», — сообщил чиновник.

Ночная атака БПЛА на Кубань

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Взрывы в Сочи