Глава Раменского Малышев поздравил жену бойца СВО с рождением дочери

15 апреля 2026, 18:57

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском центре материнства и детства состоялась необычная выписка новорождённой. Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев приехал лично вручить подарки и поздравить Юлию и всю её семью с пополнением.





Мама малышки с семьёй переехала в Раменское три года назад из города Брянка Луганской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«От всей души поздравляю вас с таким важным событием. Сейчас самое главное – любовь и забота. Проявляйте их. Ребёнок вырастет довольным и счастливым. У нас для вас набор первой необходимости: комбинезончик, подгузники. Это вам от администрации», – сказал Малышев.