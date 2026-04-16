Над регионами за ночь сбили 207 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 207 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, вражеские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
