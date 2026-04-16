Дроны «Севера» вскрыли семь узлов РЭБ под Харьковом
Командир взвода БПС с позывным «Юла» сообщил, что за неделю бойцы группировки «Север» вывели из строя семь станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Операторы разведывательных и ударных аппаратов следят за позициями противника днем и ночью. Маскировка не спасает, расчеты быстро находят цели и наносят удары. По словам военного, украинские силы активно мешают полетам беспилотников. После поражения таких комплексов российские подразделения чаще применяют разведывательные и ударные машины.
Читайте также: