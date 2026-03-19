«Крайне огорчает»: стало известно, зачем Зеленский ездил в Лондон
Владимир Зеленский ездил в Лондон, чтобы напомнить о себе. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
Мировая общественность на сегодняшний день занята конфликтом на Ближнем Востоке, а украинская повестка ушла на второй план, сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
«Это его крайне огорчает. Он смотрит на то, сколько вооружения проходит мимо, какие средства уходят на войну с Ираном. Его оторопь берет от того — какие запасы были, сколько ему могли бы передать, а теперь все ушло в другое место. Зеленскому сейчас крайне обидно. Сколько всего можно было перепродать куда-нибудь», — отметил Дудчак.
Тем временем Зеленский также опасается, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке западные партнеры киевской стороны забудут про Украину, пишут argumenti.ru.
Глава киевского режима заявил, что у него «очень плохие предчувствия» относительно влияния ситуации вокруг Ирана на украинский кризис, отметил, что переговоры по мирному урегулированию постоянно откладываются.