«Крайне огорчает»: стало известно, зачем Зеленский ездил в Лондон

Политолог Дудчак: Зеленского огорчает число оружия, уходящего на войну в Иране

Владимир Зеленский ездил в Лондон, чтобы напомнить о себе. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Мировая общественность на сегодняшний день занята конфликтом на Ближнем Востоке, а украинская повестка ушла на второй план, сказал эксперт Общественной Службе Новостей.





«Это его крайне огорчает. Он смотрит на то, сколько вооружения проходит мимо, какие средства уходят на войну с Ираном. Его оторопь берет от того — какие запасы были, сколько ему могли бы передать, а теперь все ушло в другое место. Зеленскому сейчас крайне обидно. Сколько всего можно было перепродать куда-нибудь», — отметил Дудчак.