16 июля 2025, 12:17

Ада Роговцева (Фото: РИА Новости/Сергей Старостенко)

Главная роль в сериале «Вечный зов», а также участие в проектах, таких как «Когда начинается юность», «Салют, Мария!», «Укрощение огня», «Девочка, хочешь сниматься в кино?», «Счастье по рецепту», «Тарас Бульба», «Адмиралъ», «Красная королева» — всё это об актрисе Аде Роговцевой. После начала специальной военной операции (СВО) артистка приняла сторону родины (Ада Николаевна родилась в городе Глухове на Украине) и разорвала все связи с Россией. Чем сейчас занимается Роговцева? Почему актриса давно испытывает отвращение к жителям РФ? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Критика в адрес россиян Реакция российских артистов на заявление Роговцевой Чем сейчас занимается Ада Роговцева

Критика в адрес россиян

«Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», — говорила артистка.

«Я ненавижу! Мне столько лет, а я только начинаю осознавать по-настоящему, что я украинка. Потому что я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений», — комментировала Ада Николаевна.

Реакция российских артистов на заявление Роговцевой

«Она давным-давно стала просто фашисткой. Когда мы вместе снимались, она была нормальным человеком. <…> Но потом она пошла по партийной линии, стала Героем Украины (звание присвоили в 2007 году) <…> и понесла эту ахинею. <…> Мы все, кто снимался с ней, просто вытаращили глаза от её заявлений. <…> сейчас мы её просто забыли. Люди меняются», — рассказала Сёмина в интервью MK.RU.

Ада Роговцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Я даже понять её логики не могу, когда она выступает против России. <…> То ли плохо её воспитывали, то ли она не знает историю», — заявил Пашутин.

«<…> она впитала в себя всю эту грязь, что льётся на Россию, <…> — их там всех конкретно обрабатывают на Украине. Во-вторых, всё-таки возраст. Не всем ясный разум к старости сохранить удалось, видимо, раз Ада такое говорит о России», — сказал актёр.

Чем сейчас занимается Ада Роговцева