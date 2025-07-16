«Стала просто фашисткой»: куда пропала Ада Роговцева, за что ненавидит Россию и чем зарабатывает на жизнь
Главная роль в сериале «Вечный зов», а также участие в проектах, таких как «Когда начинается юность», «Салют, Мария!», «Укрощение огня», «Девочка, хочешь сниматься в кино?», «Счастье по рецепту», «Тарас Бульба», «Адмиралъ», «Красная королева» — всё это об актрисе Аде Роговцевой. После начала специальной военной операции (СВО) артистка приняла сторону родины (Ада Николаевна родилась в городе Глухове на Украине) и разорвала все связи с Россией. Чем сейчас занимается Роговцева? Почему актриса давно испытывает отвращение к жителям РФ? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Критика в адрес россиянВ 2019 году Ада Роговцева заявила, что россияне якобы считают украинцев «вымышленным народом с вымышленной речью». Также Роговцева возмущалась из-за того, что жители России считают Крым своим.
«Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», — говорила артистка.Когда же началась спецоперация, актриса сообщила, что украинцы не простят россиян как минимум несколько поколений, поэтому им необходимо покаяться.
«Я ненавижу! Мне столько лет, а я только начинаю осознавать по-настоящему, что я украинка. Потому что я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений», — комментировала Ада Николаевна.
Реакция российских артистов на заявление Роговцевой
Некоторые артисты из России восприняли, конечно, негативно высказывания Ады Роговцевой.Так народная артистка РСФСР Тамара Сёмина заявила, что от Роговцевой давно отреклись коллеги из России.
«Она давным-давно стала просто фашисткой. Когда мы вместе снимались, она была нормальным человеком. <…> Но потом она пошла по партийной линии, стала Героем Украины (звание присвоили в 2007 году) <…> и понесла эту ахинею. <…> Мы все, кто снимался с ней, просто вытаращили глаза от её заявлений. <…> сейчас мы её просто забыли. Люди меняются», — рассказала Сёмина в интервью MK.RU.По словам народного артиста России Александра Пашутина, поведение Роговцевой объяснить невозможно.
«Я даже понять её логики не могу, когда она выступает против России. <…> То ли плохо её воспитывали, то ли она не знает историю», — заявил Пашутин.Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Роговцева находится под влиянием антироссийской пропаганды на Украине, к тому же сказывается почтенный возраст артистки.
«<…> она впитала в себя всю эту грязь, что льётся на Россию, <…> — их там всех конкретно обрабатывают на Украине. Во-вторых, всё-таки возраст. Не всем ясный разум к старости сохранить удалось, видимо, раз Ада такое говорит о России», — сказал актёр.
Чем сейчас занимается Ада Роговцева
Как пишут СМИ, сейчас Роговцева живёт в Киеве, поддерживает Вооружённые силы Украины (ВСУ). Актриса регулярно выступает перед бойцами украинской армии. В целом Ада Роговцева зарабатывает тем, что ездит по стране с творческими вечерами.