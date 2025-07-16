Захарова с иронией прокомментировала заявление Каллас о поставках оружия Украине

16 июля 2025, 10:58

Захарова сыронизировала о заявлении Каллас о плате НАТО за оружие для Украины

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой схеме поставок американских вооружений на Украину. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.





Каллас усомнилась в том, что США можно называть поставщиком оружия для Киева, поскольку платить за него будет Европа.





«Неужели Кая начала о чём-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?», – прокомментировала слова Каллас Захарова.