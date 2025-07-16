Военэксперт Литовкин раскрыл, могут ли ВСУ начать новое крупное наступление
ВСУ не могут начать новое крупномасштабное наступление, поскольку они растеряли все свои силы. Об это сообщил военэксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.
Специалист подчеркнул, что украинские войска могут только устраивать теракты, таким образом напоминая о себе.
Ранее сообщалось, что 425-й отдельный десантно-штурмовой полк ВСУ под названием «Скала» перестал существовать как боевая единица на Харьковском направлении. Изначально это подразделение позиционировалось как элитное и способное сдерживать наступление ВС РФ.
Также в этот день стало известно о риске начала глобального конфликта из-за возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Такое опасение выразил генерал-майор авиации Владимир Попов.
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