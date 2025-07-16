Военэксперт Литовкин раскрыл, могут ли ВСУ начать новое крупное наступление

16 июля 2025, 11:31

Военэксперт Литовкин: ВСУ утратили способность вести крупномасштабные наступления

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ не могут начать новое крупномасштабное наступление, поскольку они растеряли все свои силы. Об это сообщил военэксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.