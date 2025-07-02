02 июля 2025, 10:58

Станислав Бондаренко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня исполняется 40 лет замечательному российскому актёру театров и кино Станиславу Бондаренко. Подробнее, что известно о его личной жизни и творческих планах, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Обосновался в Москве Коротко о пути к успеху Личные убеждения и поддержка действий государства Семейная история Профессиональные перспективы Бондаренко сегодня

Обосновался в Москве

Станислав Бондаренко (Фото: Telegram-канал @st_bondarenko)



Коротко о пути к успеху

Личные убеждения и поддержка действий государства

«Россия — великая и сильная страна. Мне очень смешно, когда Украина пытается победить великую страну Россию», — говорил Бондаренко в программе «Жизнь и судьба».

Станислав Бондаренко (Фото: Telegram-канал @st_bondarenko)



Семейная история

«Друзья, я хочу расставить все точки над i и закрыть вопрос, касающийся моей личной жизни: с начала 2015 года мы уже не вместе с Юлей Чиплиевой. Наше решение расстаться было обоюдным, просто мы не хотели его афишировать. Спасибо Юле за все и, конечно же, за нашего любимого сына Марка. Я очень рад, что нам удалось сохранить хорошие отношения с Юлей», — написал тогда актер в соцсетях.

Станислав Бондаренко (Фото: Telegram-канал @st_bondarenko)



Профессиональные перспективы

Бондаренко сегодня

«Сериал сериалу рознь. Но долгоиграющие проекты неудобны тем, что, снимаясь в них длительно, растрачиваешь накопленный опыт, расходуешь творческий потенциал, выдыхаешься. Потом нужно время, чтобы вновь собрать, накопить, чтобы было, что выдать зрителю. Я не люблю сниматься в двух проектах сразу. Они мешают один другому. Переключаться непросто», — признавался актер.