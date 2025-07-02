Станислав Бондаренко отмечает 40 лет: как сложилась жизнь актера, его отношения с женщинами и позиция по СВО
Сегодня исполняется 40 лет замечательному российскому актёру театров и кино Станиславу Бондаренко. Подробнее, что известно о его личной жизни и творческих планах, читайте в материале «Радио 1».
Обосновался в МосквеРодившийся на Украине актёр давно обосновался в Москве, стал известным лицом отечественной сцены и экрана. Его яркое творчество сделало карьеру настолько успешной, что сегодня зритель узнает Станислава не только благодаря ролям в кино, но и выступлениям на театральных подмостках. Однако параллельно славится он и своими высказываниями относительно взглядов на события, происходящие вокруг, включая свою позицию по вопросам современной политики.
Коротко о пути к успехуСтанислав начал свою карьеру ещё подростком, переехав в столицу с родителями. Семья Станислава была простой: мать работала парикмахером-стилистом, отец — автослесарем. Родители развелись рано, отчимом мальчика стал новый муж матери, подаривший ему старшего сводного брата и младших сестер-близнецов, Снежану и Светлану, родившихся спустя девять лет после Станислава.
За плечами молодого артиста – образование в ГИТИС и богатое портфолио ролей в кинофильмах и сериалах, активное участие в театральных постановках. Сегодня список проектов Бондаренко включает около 80 кинолент, среди которых наиболее успешными являются такие фильмы, как «Грех», «Талисман любви», «Поцелуй судьбы», «Провинциалка» и многие другие.
Личные убеждения и поддержка действий государстваАктёр открыто высказывается о своём отношении к стране, которую называет своим домом. В одном из интервью Станислав подчеркнул своё уважение к российским традициям и культуре, отмечая значимость российских ценностей для воспитания собственных детей. Такое отношение вызвало резонанс среди поклонников, некоторые восприняли взгляды актёра позитивно, другие отнеслись критически. Тем не менее, Бондаренко уверенно отстаивает собственную точку зрения, заявляя, что Россия для него остаётся единственной настоящей родиной.
«Россия — великая и сильная страна. Мне очень смешно, когда Украина пытается победить великую страну Россию», — говорил Бондаренко в программе «Жизнь и судьба».
Семейная историяЛичная жизнь талантливого артиста была предметом обсуждения публики. Первая жена Юлия Чиплиева подарила Станиславу сына Марка, однако семейная идиллическая картина вскоре разрушилась. По словам самого актёра, разрыв произошёл естественным образом, без обид и взаимных обвинений. Во втором браке актёр счастлив с супругой-предпринимателем Аурелией Алехиной, у пары две дочери, Алексия и Микаэла.
«Друзья, я хочу расставить все точки над i и закрыть вопрос, касающийся моей личной жизни: с начала 2015 года мы уже не вместе с Юлей Чиплиевой. Наше решение расстаться было обоюдным, просто мы не хотели его афишировать. Спасибо Юле за все и, конечно же, за нашего любимого сына Марка. Я очень рад, что нам удалось сохранить хорошие отношения с Юлей», — написал тогда актер в соцсетях.
Профессиональные перспективыКроме своей карьеры в кино, Бондаренко активно участвует в театральной деятельности. Он не только играет в спектаклях, таких как «Охота на мужчин», «Пиковая дама» и «Бесприданница», но и занимается педагогической работой, делясь своим опытом и знаниями с молодыми актёрами.
Бондаренко сегодняВ 2024 году состоялись премьеры сериалов «Метод уборщицы» и «Курьеры», в которых участвует Станислав. Многие роли требуют полной отдачи и эмоционального напряжения, но Бондаренко подчёркивает, что любовь к своему делу позволяет ему находить силы для каждого нового проекта.
«Сериал сериалу рознь. Но долгоиграющие проекты неудобны тем, что, снимаясь в них длительно, растрачиваешь накопленный опыт, расходуешь творческий потенциал, выдыхаешься. Потом нужно время, чтобы вновь собрать, накопить, чтобы было, что выдать зрителю. Я не люблю сниматься в двух проектах сразу. Они мешают один другому. Переключаться непросто», — признавался актер.
В настоящее время он работает над несколькими проектами одновременно, среди которых выделяются фильмы «УничтоЖанна», «Кукушонок», «Инкубатор», «Идеальная жертва» и продолжение популярной картины «Анка с Молдаванки. Пять лет спустя».