Станиславу Бондаренко — 41: что скрывает актер за улыбкой и почему он так редко говорит о личной жизни?
Замечательному российскому актёру театра и кино Станиславу Бондаренко исполняется 41 год. Подробнее, что известно о его личной жизни и творческих планах, читайте в материале «Радио 1».
Обосновался в МосквеСтанислав родился на Украине, но давно живет в Москве. В столице он сделал имя в театре и кино. Публика знает его по ярким ролям и заметным работам на сцене. Артист построил успешную карьеру и стал узнаваемой фигурой в российской культуре. Внимание к нему привлекает не только творчество. Он часто высказывается о происходящем вокруг и открыто говорит о своих политических взглядах.
Коротко о пути к успехуСтанислав начал свою карьеру ещё подростком, переехав в столицу с родителями. Семья Станислава была простой: мать работала парикмахером-стилистом, отец — автослесарем. Родители развелись рано, отчимом мальчика стал новый муж матери, подаривший ему старшего сводного брата и младших сестер-близнецов, Снежану и Светлану, родившихся спустя девять лет после Станислава.
За плечами молодого артиста – образование в ГИТИС и богатое портфолио ролей в кинофильмах и сериалах, активное участие в театральных постановках. Сегодня список проектов Бондаренко включает около 80 кинолент, среди которых наиболее успешными являются такие фильмы, как «Грех», «Талисман любви», «Поцелуй судьбы», «Провинциалка» и многие другие.
Личные убеждения и поддержка действий государстваАктёр открыто высказывается о своём отношении к стране, которую называет своим домом. В одном из интервью Станислав подчеркнул своё уважение к российским традициям и культуре, отмечая значимость российских ценностей для воспитания собственных детей. Такое отношение вызвало резонанс среди поклонников, некоторые восприняли взгляды актёра позитивно, другие отнеслись критически. Тем не менее, Бондаренко уверенно отстаивает собственную точку зрения, заявляя, что Россия для него остаётся единственной настоящей родиной.
«Россия — великая и сильная страна. Мне очень смешно, когда Украина пытается победить великую страну Россию», — говорил Бондаренко в программе «Жизнь и судьба».
Личная жизнь Станислава БондаренкоЛичная жизнь Станислава не раз привлекала внимание публики. Его первой супругой была Юлия Чиплиева. В этом союзе родился сын Марк. Позже семья распалась. Сам артист говорил, что расставание прошло спокойно и без взаимных претензий. Сейчас он состоит во втором браке. Его избранница — предприниматель Аурелия Алехина. В этой семье растут две дочери: Алексия и Микаэла.
«Друзья, я хочу расставить все точки над i и закрыть вопрос, касающийся моей личной жизни: с начала 2015 года мы уже не вместе с Юлей Чиплиевой. Наше решение расстаться было обоюдным, просто мы не хотели его афишировать. Спасибо Юле за все и, конечно же, за нашего любимого сына Марка. Я очень рад, что нам удалось сохранить хорошие отношения с Юлей», — написал тогда актер в соцсетях.
В июне 2026 года мужчина поделился радостной новостью — они с супругой пребывали в радостном ожидании ребенка.
Профессиональные перспективыКроме своей карьеры в кино, Бондаренко активно участвует в театральной деятельности. Он не только играет в спектаклях, таких как «Охота на мужчин», «Пиковая дама» и «Бесприданница», но и занимается педагогической работой, делясь своим опытом и знаниями с молодыми актёрами.
Станислав Бондаренко сегодняВ 2024 году состоялись премьеры сериалов «Метод уборщицы» и «Курьеры», в которых участвует Станислав. Многие роли требуют полной отдачи и эмоционального напряжения, но Бондаренко подчёркивает, что любовь к своему делу позволяет ему находить силы для каждого нового проекта.
«Сериал сериалу рознь. Но долгоиграющие проекты неудобны тем, что, снимаясь в них длительно, растрачиваешь накопленный опыт, расходуешь творческий потенциал, выдыхаешься. Потом нужно время, чтобы вновь собрать, накопить, чтобы было, что выдать зрителю. Я не люблю сниматься в двух проектах сразу. Они мешают один другому. Переключаться непросто», — признавался актер.
Станислав Бондаренко продолжает играть в антрепризе и активно снимается в кино. Недавно он попробовал себя как спикер в шоу-батле Ивана Стяжкина «Я — оратор», где его соперницей стала Анфиса Чехова.
Артист также занялся наставничеством и летом 2026 года собирался преподавать в детском творческом лагере в Подмосковье. Первой премьерой года для него стала драма «Рай под ногами матерей – 2. Письмо матери». Затем он появился в криминальной истории «Приговор» на платформе Kion, где сыграл жесткого антагониста. В мае зрители увидели актера и в комедийном детективе «Кукушонок» на НТВ. Там его герой-оперативник работает в паре с молодым напарником, которого сыграл Максим Сапрыкин.