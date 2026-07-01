Темнокожий возлюбленный Натальи Штурм требует свадьбы и переезда в Россию
Наталья Штурм подтвердила роман с иностранцем и сообщила о его планах на свадьбу
Певица Наталья Штурм рассказала подробности новых отношений с темнокожим иностранцем по имени Кейси. Артистка сообщила, что её возлюбленный выразил желание переехать в Россию и жениться на ней.
В беседе с «Газетой.Ru» певица подтвердила, что у неё появился новый парень. По словам Натальи, знакомство произошло во время её переезда из одного отеля в другой. Она рассказала, что Кейси работал таксистом. Штурм пригласила его в гости, а позже — на день рождения в дорогой ресторан Кейптауна.
«С рестораном я перестаралась, надо было выбрать что-то попроще. Он подумал, что я богатая белая женщина, хочу им воспользоваться и бросить. Ну, как у нас в России этого женщины боятся, а тут наоборот мужчина хочет гарантий», — пояснила артистка.Певица добавила, что её возлюбленный хочет переехать в Россию и официально оформить брак с ней. Однако сама Наталья ещё не приняла окончательного решения. Она призналась, что встречается с Кейси, потому что «другие мужчины не понравились ей визуально».