Темнокожий возлюбленный Натальи Штурм требует свадьбы и переезда в Россию

01 июля 2026, 11:49

Наталья Штурм подтвердила роман с иностранцем и сообщила о его планах на свадьбу

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица Наталья Штурм рассказала подробности новых отношений с темнокожим иностранцем по имени Кейси. Артистка сообщила, что её возлюбленный выразил желание переехать в Россию и жениться на ней.





В беседе с «Газетой.Ru» певица подтвердила, что у неё появился новый парень. По словам Натальи, знакомство произошло во время её переезда из одного отеля в другой. Она рассказала, что Кейси работал таксистом. Штурм пригласила его в гости, а позже — на день рождения в дорогой ресторан Кейптауна.

«С рестораном я перестаралась, надо было выбрать что-то попроще. Он подумал, что я богатая белая женщина, хочу им воспользоваться и бросить. Ну, как у нас в России этого женщины боятся, а тут наоборот мужчина хочет гарантий», — пояснила артистка.