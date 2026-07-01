«Ещё не накрыло»: Певица МакSим сделала тревожное заявление о Ване Дмитриенко
Певица МакSим высказала опасения о влиянии славы на Ваню Дмитриенко
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в разговоре с фигуристкой Евгенией Медведевой поделилась мнением о современных исполнителях. Отдельно она остановилась на Ване Дмитриенко.
Артистка заявила, что считает Ивана очень талантливым. Кроме того, она пожелала молодому коллеге сохранить внутренний огонь и не утратить контакт с собой по мере роста его популярности.
«У него ещё есть запал. Я надеюсь, его ещё не накрыло и не накроет эта самая болезнь. И я надеюсь, что он заставит своё сердце биться дальше. Не заниматься самолюбованием, а продолжать развиваться и слушать своё сердце», — подчеркнула МакSим.В числе российских музыкантов Абросимова выделила Mona и группу «Комната культуры» — их творчество оказалось ей особенно близко.
Ранее певица МакSим шокировала откровением о внешности. Она заявила, что полностью потеряла волосы после выхода из комы.