Старый олигарх, намёки на возвращение в РФ и новая жизнь: где сейчас порвавшая все связи с Россией Светлана Лобода?

Светлана Лобода, известная как экс-солистка группы «ВИА Гра», родилась 18 октября 1982 года в Киеве. В детстве она с семьей жила в Ирпене, но сейчас её жизнь кардинально изменилась. Как теперь существует порвавшая с Россией блондинка-склочница? Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Куда пропала Светлана Лобода?

Певица, которая когда-то собирала стадионы, в последнее время почти не появляется на публике. Интервью, фотосессии и яркие клипы остались в прошлом. Светлана перестала давать концерты и исчезла с радаров.

Жизнь в Латвии

Сейчас Лобода живет в Риге. Хотя она говорит о любви к Украине, выбор страны для жизни говорит сам за себя. В Латвии много русскоязычных людей, а жизнь здесь дешевле, чем в Западной Европе. У певицы есть квартира в Риге, старшая дочь Ева учится в школе, а младшая Тильда ходит в детский сад.

Заработок Лободы и возвращение к русскому языку

Светлана выступает в основном в Европе, зарабатывая на русских и украинских туристах. Но её доходы значительно упали. После разрыва с Россией и отказа петь на русском языке она столкнулась с проблемами: песни на украинском не пользовались спросом.

«Когда я приезжаю в Украину, я говорю на украинском языке. Но в Европе говорят по-русски. Музыканты в Латвии понимают английский, но все в коллективе говорят на русском. Соответственно, они украинские песни вообще не понимают», — пожаловалась она.

Ностальгия Светланы Лободы по жизни в России

В интервью она пыталась оправдаться, сказав, что теперь будет писать на обоих языках. Однако резкие высказывания о России и разрыв с продюсером Нателлой Крапивиной повлияли на её карьеру. Многие считают, что именно Крапивина помогла ей достичь успеха после «ВИА Гры».

Будущее под вопросом

Светлана не говорит прямо о желании вернуть прежние времена, но ностальгия явно ощущается в её словах. Певица потеряла свою аудиторию и связи в шоу-бизнесе. Кроме того, её могут просто не пустить в Россию после всех заявлений.

«Я была очень счастливым человеком, у меня всё было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это всё оборвалось», — с сожалением призналась она.

Начало пути Светланы Лободы

Светлана Лобода начала свой путь в музыке с детства, выступая перед родственниками и друзьями. Её бабушка, оперная певица, вдохновляла девочку развивать вокальные способности и продолжать занятия в музыкальной школе. Светлана выбрала эстрадно-цирковую академию и специализировалась на эстрадно-джазовом вокале. Однако, уже на первом курсе ей стало скучно, и она начала свою карьеру, присоединившись к группе «Капучино», где вскоре поняла, что этот формат не подходит ей. В поисках нового образа, по совету друга, Светлана создала альтер эго под именем Alicia Gorn, выступая в клубах и скрывая свою настоящую жизнь за темными очками. Однако необходимость постоянно прятаться начала её утомлять.

В конце 2003 года Лобода основала группу «Кетч», став главной вокалисткой и продюсером. В 2004 году она прошла кастинг на замену одной из участниц популярной группы «ВИА Гра», где успешно конкурировала с другими талантливыми певицами и в итоге победила. Этот шаг стал поворотным моментом в её карьере, открыв двери к широкой известности и успеху.

«Этого времени мне хватило, чтобы осознать: я не групповая певица. Не могу смириться с задачей — "все должны быть одинаковыми, нельзя выделяться". Мне хочется гораздо большего самовыражения! Очевидно, мой удел — сольная карьера», — позже отмечала она.

Связь с олигархом

Светлана Лобода всегда старалась держать свою личную жизнь в тени, однако время от времени в прессе появляются слухи и новости о её романах. В 2021 году она подтвердила наличие нового возлюбленного, но при этом предпочла не раскрывать его имя и подробности о его деятельности. Известно лишь, что между ними существует значительная разница в возрасте, что, по словам певицы, не является для неё преградой. Светлана описывала своего партнёра как интересного собеседника и заботливого человека, с которым ей действительно повезло. Она также отметила, что мечтает родить ему сына. Вскоре после этого украинские СМИ начали активно расследовать личную жизнь Лободы и предположили, что её избранником является олигарх Артур Гранц, с которым она вместе отмечала его 50-летие на Кипре.

Интересные факты о Лободе

В 2017 году разразился скандал, связанный с охранниками Светланы Лободы и журналистами телеканала «1+1», которые вторглись на её частную территорию в поисках эксклюзивных и компрометирующих материалов. Эта ситуация была подробно освещена в программе «Пусть говорят». Кроме того, в 2022 году певицу лишили водительских прав на полгода в Латвии за превышение скорости — она ехала со скоростью 170 км/ч.
