«Фриковая»: Певец CHEBANOV назвал детскую песню, которую не включает сыну
Певец Иван Чебанов объяснил, как формирует музыкальный вкус у ребёнка
Певец и продюсер Иван Чебанов (CHEBANOV) рассказал, как воспитывает музыкальный вкус у своего сына.
Как сообщает «Газета.Ru», первый ребёнок Чебанова и его жены Дарьи, родился в 2022 году. В августе пара объявила, что ждёт второго. По словам музыканта, у них с супругой схожие вкусы, поэтому дома они часто слушают одну и ту же музыку — винтажные треки, soul, funk и R&B.
Певец считает, что правильный подбор музыки формирует у ребёнка хороший вкус с детства.
«Максу особенно нравятся саундтреки к «Бременским музыкантам». Пару песен он уже знает наизусть: поёт их очень здорово и танцует под них. «Фриковые» песни для малышей — например, Baby Shark — мы стараемся не включать, чтобы у Макса формировался музыкальный вкус, схожий с нашим», — рассказал Иван.