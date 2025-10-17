«Фриковая»: Певец CHEBANOV назвал детскую песню, которую не включает сыну

17 октября 2025, 10:32

Певец Иван Чебанов объяснил, как формирует музыкальный вкус у ребёнка

Иван Чебанов (Фото: Instagram* @chebanov)

Певец и продюсер Иван Чебанов (CHEBANOV) рассказал, как воспитывает музыкальный вкус у своего сына.





Как сообщает «Газета.Ru», первый ребёнок Чебанова и его жены Дарьи, родился в 2022 году. В августе пара объявила, что ждёт второго. По словам музыканта, у них с супругой схожие вкусы, поэтому дома они часто слушают одну и ту же музыку — винтажные треки, soul, funk и R&B.



Певец считает, что правильный подбор музыки формирует у ребёнка хороший вкус с детства.

«Максу особенно нравятся саундтреки к «Бременским музыкантам». Пару песен он уже знает наизусть: поёт их очень здорово и танцует под них. «Фриковые» песни для малышей — например, Baby Shark — мы стараемся не включать, чтобы у Макса формировался музыкальный вкус, схожий с нашим», — рассказал Иван.

