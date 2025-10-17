Психиатр объяснила, почему Бритни Спирс могла пугать детей ножом
Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн выпустил мемуары, где рассказал о тревожных эпизодах из семейной жизни с поп-звездой. По его словам, певица несколько раз заходила в спальню к сыновьям с ножом в руках, чем приводила их в ужас.
За комментарием Общественная Служба Новостей обратилась к психиатру и психологу Наталье Наумовой. Эксперт предположила, что подобное поведение могло быть связано с биполярным расстройством личности.
«Насколько мне известно, Бритни и в самом деле часто проявляла странности, которые могли напугать ее детей. Танцы с ножами, появление в детской с опасным оружием. Это все признаки биполярного расстройства личности, потому что именно при таком диагнозе у человека в момент сильной злости и агрессии возникают маниакальные состояния. Если не проконтролировать такого человека, он может совершить преступление, не осознавая того, что он творит», — пояснила Наумова.
По словам специалиста, сейчас сыновья певицы уже совершеннолетние, но почти не общаются с матерью. При этом сама Спирс ранее признавалась, что принимала препараты от биполярного расстройства. Эксперт считает, что медикаменты помогли певице стабилизировать эмоциональное состояние и избежать повторения подобных эпизодов.