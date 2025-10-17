Психиатр объяснила, почему Бритни Спирс могла пугать детей ножом

17 октября 2025, 10:12

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн выпустил мемуары, где рассказал о тревожных эпизодах из семейной жизни с поп-звездой. По его словам, певица несколько раз заходила в спальню к сыновьям с ножом в руках, чем приводила их в ужас.





За комментарием Общественная Служба Новостей обратилась к психиатру и психологу Наталье Наумовой. Эксперт предположила, что подобное поведение могло быть связано с биполярным расстройством личности.





«Насколько мне известно, Бритни и в самом деле часто проявляла странности, которые могли напугать ее детей. Танцы с ножами, появление в детской с опасным оружием. Это все признаки биполярного расстройства личности, потому что именно при таком диагнозе у человека в момент сильной злости и агрессии возникают маниакальные состояния. Если не проконтролировать такого человека, он может совершить преступление, не осознавая того, что он творит», — пояснила Наумова.