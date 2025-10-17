Достижения.рф

Лидии Федосеевой-Шукшиной сделали экстренную операцию на сердце

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Народной артистке России Лидии Федосеевой-Шукшиной провели экстренную операцию по восстановлению сердечного кровотока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Медики диагностировали у 87-летней актрисы недостаточное поступление кислорода к сердцу и приняли решение о срочном стентировании сосудов. Полуторачасовая операция прошла успешно, осложнений не возникло.

Сейчас Федосеева-Шукшина находится в палате под наблюдением врачей и проходит курс восстановления.

Неделю назад артистку госпитализировали в состоянии средней тяжести — она жаловалась на тахикардию и резкую боль в области сердца.

Иван Мусатов

