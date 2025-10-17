Лидии Федосеевой-Шукшиной сделали экстренную операцию на сердце
Народной артистке России Лидии Федосеевой-Шукшиной провели экстренную операцию по восстановлению сердечного кровотока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Медики диагностировали у 87-летней актрисы недостаточное поступление кислорода к сердцу и приняли решение о срочном стентировании сосудов. Полуторачасовая операция прошла успешно, осложнений не возникло.
Сейчас Федосеева-Шукшина находится в палате под наблюдением врачей и проходит курс восстановления.
Неделю назад артистку госпитализировали в состоянии средней тяжести — она жаловалась на тахикардию и резкую боль в области сердца.
