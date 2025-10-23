Стас «Ай, Как Просто!»: от продавца с Митинского радиорынка до известного техноблогера и автора «Донбасского дневника»
К началу 2020-х блогерство стало настоящей профессией, приносящей не только популярность, но и доход. Платформы вроде «ВКонтакте», «YouTube» и «Telegram» позволяют каждому выбрать подходящее место для самовыражения. Один из ярких представителей этой сферы — Стас Васильев, известный как «Ай, Как Просто!», который выбрал «YouTube» для своих обзоров на технику и разоблачений. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыСтанислав Васильев родился 24 октября 1989 года в Москве. Его детство было непростым: отец часто пил, денег не хватало, а питание было скромным. В школе Стас не выделялся и часто подвергался насмешкам со стороны сверстников. Однажды его жестоко избили, и у него остался шрам на брови. Возможно, именно это подтолкнуло его заняться боксом.
Начало карьеры Стаса «Ай, Как Просто!»Стас работал продавцом компьютеров и оргтехники, что помогло ему разобраться в устройстве техники. Идея создать свой блог на «YouTube» пришла ему в голову в 2013 году, но реализовать её он смог не сразу. Юноша назвал свой канал «Ай, Как Просто!», чтобы сделать выбор электроники проще для своих подписчиков. Стас делился знаниями о процессорах, видеокартах и смартфонах, и его аудитория начала расти.
Успех и разоблаченияИз простого продавца Митинского радиорынка Стас стал одним из ведущих техноблогеров Рунета. Его эмоциональные и оценочные обзоры привлекали внимание миллионов зрителей. Вскоре он расширил контент, начав заниматься разоблачениями других блогеров. Стас создал канал «Стас комментатор», где проводил стримы и подкасты, обсуждая конфликты между ютьюберами.
Политика и военные темыВ 2022 году Стас активно освещал геополитические события. Он поддержал специальную военную операцию на Украине. Мужчина даже побывал в Донбассе, что стало основой для его документального фильма «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».
Музыка и телевидениеВ феврале 2023 года Стас объявил о планах развиваться в музыкальной сфере. С марта он начал участвовать в проекте Владимира Соловьева «Соловьев Live», где каждое воскресенье выходил в эфир. Свое появление на телевидении он объяснил просто: согласился на предложение. В программе блогер пошутил над расстрелом царской семьи и столкнулся с критикой в свой адрес.
«Жена Николая II постоянно искала магов и пророков, чтобы предсказать судьбу или подлечить царевича, который с детства был очень болен. Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом. Свинцом, Карл», — сказал он.
После его высказываний не только раздались призывы исключить скандального комментатора из медиапейзажа, но и ряд общественных организаций объявили о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность Васильева.
Стас попробовал принести извинения, опубликовав в соцсетях пространный пост, что ему, видимо, надо следить за языком и лучше вернуться к обзорам и музыке.