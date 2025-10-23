В аккаунте Бузовой появились посты о бесплодии и усыновлении: «Я построила семью. Она не такая, как у других»

23 октября 2025, 13:33

Взломавшие Бузову мошенники пишут посты о бесплодии и усыновлении

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Мошенники, взломавшие аккаунт певицы Ольги Бузовой, публикуют посты про бесплодие и усыновление. Об этом пишет Telegram-канал «Дни.ру».