В аккаунте Бузовой появились посты о бесплодии и усыновлении: «Я построила семью. Она не такая, как у других»
Мошенники, взломавшие аккаунт певицы Ольги Бузовой, публикуют посты про бесплодие и усыновление. Об этом пишет Telegram-канал «Дни.ру».
Несколько дней назад артистка сообщила поклонникам, что её аккаунт в одной из соцсетей взломали. Злоумышленники используют её страницу в мошеннических целях.
Так, за последнее время на странице Бузовой появились несколько постов и историй, в которых от её лица ведётся рассказ о якобы диагностированном у звезды бесплодии, которое стало для неё «камнем преткновения».
Также злоумышленники утверждают, что певица якобы усыновила ребёнка. В качестве подтверждения публикуются фотографии с маленьким сыном Марии Погребняк Володей, которого мошенники называют «Коленькой». Известно, что Бузова является крёстной матерью малыша.
Пока не известно, как долго артистка будет бороться со взломщиками.
Читайте также: