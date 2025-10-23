Экс-супруга Кравченко украла у него музыкальных инструментов на 120 млн рублей
Самый титулованный скрипач России и профессор Московской консерватории Сергей Кравченко обвинил бывшую жену и её сына в краже своей коллекции музыкальных инструментов и смычков на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам музыканта, из его квартиры пропали скрипки из Италии и Франции стоимостью 5,8 млн и почти 2 млн рублей, личные инструменты Гварнери и Вианича на 14 млн рублей, 58 смычков на 106 млн рублей, два загранпаспорта, iPhone 7 и наличные на 13,3 тыс евро.
Кравченко винит в краже бывшую супругу Ли Е Хи и её сына Иоханна. По версии музыканта, пасынок ранее снял со счёта отчима 1,3 млн рублей и потратил их на поездку в Турцию и шопинг, а итальянскую скрипку Perevne забрал себе.
Сам Иоханн утверждает, что никакой кражи не было: деньги он вернул, а скрипка принадлежит ему, а отчим якобы взял её без согласия и продал. Уголовное дело против него не возбудили.
