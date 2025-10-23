Экс-супруга Кравченко украла у него музыкальных инструментов на 120 млн рублей

23 октября 2025, 14:05

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Самый титулованный скрипач России и профессор Московской консерватории Сергей Кравченко обвинил бывшую жену и её сына в краже своей коллекции музыкальных инструментов и смычков на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.