Рудковская и Киркоров устроили громкий спор на красной дорожке премии «Виктория»

23 октября 2025, 12:14

Рудковская и Киркоров поспорили о Билане и Лазареве на премии «Виктория»

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

На красной дорожке Российской национальной музыкальной премии «Виктория» произошёл громкий спор между продюсером Яной Рудковской и певцом Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».