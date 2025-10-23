Рудковская и Киркоров устроили громкий спор на красной дорожке премии «Виктория»
На красной дорожке Российской национальной музыкальной премии «Виктория» произошёл громкий спор между продюсером Яной Рудковской и певцом Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Поводом для обсуждения стали вечные музыкальные «соперники» — Дима Билан и Сергей Лазарев.
Киркоров уверенно заявил, что на концертах Лазарева собираются по 33 тысячи зрителей, и подчеркнул, что артист остаётся одним из самых востребованных на российской сцене. Рудковская, в свою очередь, усомнилась в этих цифрах и заметила, что в отличие от Билана, у Сергея «аншлаги бывают не всегда».
Перепалка быстро превратилась в жаркое обсуждение, которое собрало вокруг себя журналистов и гостей церемонии. Кто из них оказался убедительнее – осталось неясным, зато главный вопрос вечера снова прозвучал во весь голос: кто круче – Билан или Лазарев?
