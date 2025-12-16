Статут иноагента, эмиграция и развод: как живет участник группы «Каста» Влади* и что говорил про СВО?
Влади* — российский рэп-исполнитель, автор текстов, битмейкер, звукорежиссёр и саунд-продюсер, один из основателей и ключевых участников группы «Каста». Он также известен как владелец лейбла Respect Production, который функционировал с 2008 по 2024 год. 17 декабря артисту исполняется 47 лет. О том, как он живет сегодня и почему его признали иноагентом — в материале «Радио 1».
Биография Влади*: детство и семьяНастоящее имя рэпера — Владислав Лешкевич*. Он родился 17 декабря 1978 года в Ростове-на-Дону. Отец будущего артиста занимался предпринимательской деятельностью, мать работала преподавателем игры на фортепиано в музыкальной школе. Именно благодаря ей Владислав* с раннего возраста познакомился с нотной грамотой и классической музыкой.
Родители поощряли интерес сына к музыке, однако со временем их взгляды разошлись: когда вместо произведений композиторов подросток начал увлекаться рэпом, в семье это вызвало недоумение. В понимании отца и матери ритмичные речитативы не соответствовали представлению о «серьёзной» музыке.
Влади* рос вместе со старшим братом, хорошо учился в школе, особенно проявляя интерес к физике и математике. Параллельно он начал самостоятельно подбирать мелодии на гитаре и сочинять собственные композиции. Первыми ориентирами стали песни группы The Beatles, а уже к 12 годам подросток всерьёз увлёкся рэп-культурой. Одним из главных кумиров того времени стал американский рэпер MC Hammer.
Первые шаги в музыке и эксперименты с диджеингомВ 14 лет Владислав Лешкевич* устроил себе «курс диджейства». Он экспериментировал с наложением разных мелодий, создавая миксы при помощи двух кассетных магнитофонов. Эти записи он принёс диджеям одной из местных радиостанций. Неожиданно для самого юноши, миксы понравились профессионалам и даже начали звучать в радиоэфире.
Несмотря на очевидную тягу к творчеству, после окончания школы Влади* сделал выбор в пользу академического образования. Он поступил в университет на экономический факультет, выбрав направление в сфере общественных наук. Однако юноша не прекращал заниматься музыкой и продолжал эксперименты со звучанием.
Именно в этот период появился его первый коллектив — группа «Психолирик». Позднее этот проект стал частью более масштабного объединения ростовских рэп-исполнителей, получившего название «Объединённая каста». Именно из него впоследствии выросла легендарная группа «Каста».
Начало профессиональной карьеры и первые альбомы1999 год считается отправной точкой профессиональной музыкальной карьеры Влади*. Тогда он выпустил свой дебютный альбом «Трёхмерные рифмы». Практически одновременно с этим артист окончил университет и подписал контракт со студией «Парадокс Мьюзик».
Уже в 2000 году Влади* вместе с группой «Каста» представил альбом «В полном действии». Спустя короткое время музыканты приняли решение отказаться от сотрудничества с внешними студиями и открыть собственный лейбл Respect Production. Этот шаг позволил коллективу сохранить творческую независимость и параллельно поддерживать начинающих исполнителей, помогая им с записью и продвижением музыки.
Сольные проекты и рост популярности «Касты»При этом участники группы продолжали активно взаимодействовать с другими представителями рэп-сцены. В Сети, в частности, получило популярность архивное фото, на котором запечатлены молодые Влади* и Джиган.
В 2002 году вышли сразу два релиза: альбом «Громче воды, выше травы», записанный «Кастой», и сольная пластинка Влади* «Что нам делать в Греции?». Трек «Ревность» с сольного альбома остаётся востребованным у слушателей до сих пор.
Несмотря на развитие индивидуального проекта, гастрольную деятельность Влади* продолжал исключительно в составе группы.
Новые релизы и крупные выступленияВ 2008 году «Каста» представила альбом «Быль в глаза», который стал одним из самых ожидаемых релизов группы. В 2012 году Влади* выпустил следующий сольный альбом — «Ясно!», в который вошла композиция «Пусть пригодится», получившая широкий отклик у аудитории.
В 2013 году артист принял участие в церемонии закрытия летней Универсиады в Казани. Там он исполнил песню «Сочиняй мечты» в дуэте с певицей Ёлкой — одну из самых узнаваемых композиций в своей карьере.
Через год «Каста» выпустила сборник «Лучшие песни», включивший 31 трек. В 2015 году Влади* представил альбом «Несусветное», записанный совместно с Sasha JF. Релиз быстро занял высокие позиции в музыкальных чартах, а композиция «Чемпион мира» стала одной из самых обсуждаемых работ того периода.
«Четырёхглавый орёт» и дальнейшие экспериментыВ 2017 году группа выпустила альбом «Четырёхглавый орёт». Работа над пластинкой была осложнена тем, что участники коллектива проживали в разных городах и имели плотный гастрольный график. Изначально музыканты записали 26 треков, планируя сократить их количество до 12, однако в итоговую версию вошли 18 композиций.
В сентябре того же года вышел клип на песню «Скрепы», в создании которого приняли участие Типси Тип, Баста, Хаски и Big Russian Boss.
Кураторские проекты и юбилей «Касты»Альбом «Другое слово» дался Влади* непросто: артист сознательно поставил перед собой высокую профессиональную планку. В этот период он также выступил в роли куратора проекта GrantBeats, где взял под опеку исполнителя DoppDopp и записал с ним совместный трек.
2020 год стал юбилейным для «Касты». По словам Влади*, группа переживала один из самых продуктивных периодов за всю историю существования. Был выпущен альбом «Чернила осьминога», а также проведена серия концертов. Уже в 2021 году коллектив представил следующий релиз — «Альбомба», включивший 16 треков.
Переезд, новые релизы и конфликт с властямиВ начале 2022 года Влади* выпустил трек «Статья, которой нет». В марте того же года «Каста» дала концерт в московском клубе «Главclub», однако учатсник группы Шым (Михаил Епифанов), покинувший Россию, участия в выступлении не принимал.
В декабре 2022 года вышел пятый сольный альбом Влади* — «Длится февраль». Спустя несколько дней депутат Госдумы Андрей Альшевских направил запрос с требованием проверить песни на наличие нарушений законодательства. По его мнению, в текстах содержались высказывания, дискредитирующие российские власти и Вооружённые силы РФ.
В этот же период Влади* переехал на Кипр. Гастрольная деятельность «Касты» сместилась в Европу и США. Эмиграция, по словам музыканта, лишь усилила его творческую концентрацию. Осенью 2023 года группа отправилась в тур по США, выступив в городах от Сиэтла до Лос-Анджелеса, после чего последовали концерты в Германии.
Новые альбомы и работа с Михаилом СегаломК 2024 году у коллектива накопилось достаточно материала для нового релиза. Дискография «Касты» пополнилась альбомом «Новинки зарубежного рэпа». Обложку музыканты подбирали с помощью нейросетей, выбрав ироничные образы представителей властных структур.
Особую роль в создании сингла «Сказка чёрная краска» сыграл клипмейкер Михаил Сегал. Он стал соавтором композиции, написал текст и отвечал за визуальное оформление клипа.
Почему Влади* признали иноагентомВ январе 2025 года Владислав Лешкевич* был признан иностранным агентом. Основанием послужили обвинения в распространении материалов иноагентов, а также «ложной информации о решениях российских властей» и публичные высказывания против проведения специальной военной операции на Украине.
24 апреля рэпер подал иск с требованием обжаловать данный статус. Однако суд отказал в удовлетворении заявления.
Личная жизнь Влади*: браки и детиЛичная жизнь артиста не раз становилась предметом внимания публики. Со своей первой супругой, моделью Виталией Господарик, Влади* познакомился на съёмках клипа «Встреча». Девушка пришла на кастинг, но роль не получила, зато между ними завязались отношения.
В 2009 году пара поженилась. В 2012 году у них родился сын Елисей, а в 2015-м — второй сын Устин. Несмотря на плотный гастрольный график, рэпер старался уделять семье максимум времени. Однако в 2018 году брак распался.
После развода Влади* не афишировал изменения в личной жизни. Позднее стало известно, что он женился во второй раз. Его супруга Наташа летом 2022 года родила дочь, которую назвали Ниной.
Чем занимается Влади* сейчасВ настоящее время Влади* продолжает творческий поиск и экспериментирует не только в музыке. Он активно продвигает собственный проект — бейсболки с полями, напоминающими форму шляпы.
В феврале 2025 года «Каста» выступила в Будапеште и Братиславе. Летом того же года Влади* окончательно прекратил деловые связи с Россией. Артист ликвидировал своё ИП, а также ООО «Респект продакшн», через которое ранее продавались мерч и винил, велась работа с музыкантами, выпускались альбомы и снимались клипы. Компания находится в стадии ликвидации с июля.