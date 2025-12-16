Тренера «Зенита» Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена

16 декабря 2025, 13:10

Сергея Семака задержали в Германии из-за нарушения правил вывоза товаров

Анна и Сергей Семак (Фото: Telegram @semak_anna)

Главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщила Анна Семак в своём Telegram-канале.





По словам Анны, инцидент произошёл при оформлении tax free. Супруги не учли новые правила, и после звонка сотрудников аэропорта к ним подошли люди в форме.

«Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы». <...> Дальше как в тумане... Полиция, допрос, слово «crime », подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности...» — написала Семак.