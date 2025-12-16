Тренера «Зенита» Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена
Сергея Семака задержали в Германии из-за нарушения правил вывоза товаров
Главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщила Анна Семак в своём Telegram-канале.
По словам Анны, инцидент произошёл при оформлении tax free. Супруги не учли новые правила, и после звонка сотрудников аэропорта к ним подошли люди в форме.
«Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы». <...> Дальше как в тумане... Полиция, допрос, слово «crime », подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности...» — написала Семак.Супруга спортсмена пояснила, что им выписали крупный штраф за несколько товаров, конфисковали все покупки и не позволили вылететь рейсом. По её словам, причина — нарушение правил ЕС, которые запрещают россиянам вывозить из Европы товары дороже 300 евро за единицу.