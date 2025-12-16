Достижения.рф

«Не могу просто стоять»: Газманов рассказал, как родился вирусный танец под «Загуляю»

Танец Олега Газманова взорвал интернет спустя 30 лет после выпуска песни
Олег Газманов (Фото: Instagram* / @oleggazmanov)

Олег Газманов вспомнил, как неожиданно для себя стал героем одного из самых обсуждаемых танцевальных трендов последних лет.



В эфире программы «Судьба человека» народный артист России признался, что не ожидал такой реакции публики на хореографию под песню «Загуляю», записанную ещё более трёх десятилетий назад.

По словам певца, всё началось с обычной репетиции перед выступлением на «Новой волне». Времени на постановку полноценного номера катастрофически не хватало, поэтому движения приходилось придумывать буквально на ходу.

«Поразительно, как все вышло. Совершенно спонтанно. Я продемонстрировал им несколько движений, которые обычно делаю во время музыкального проигрыша в песне. Не могу просто стоять — нужно как-то двигаться. Я придумал движения и показал», — рассказал Газманов.
Запись с репетиции, снабжённая шуточными комментариями, мгновенно разлетелась по соцсетям. За считанные недели ролик набрал около 220 миллионов просмотров, став настоящим интернет-феноменом. Сам артист до сих пор не может точно объяснить такой успех, но уверен: секрет в энергии и драйве песни, которая даже спустя 30 лет продолжает зажигать публику.
Софья Метелева

