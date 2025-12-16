«Не могу просто стоять»: Газманов рассказал, как родился вирусный танец под «Загуляю»
Танец Олега Газманова взорвал интернет спустя 30 лет после выпуска песни
Олег Газманов вспомнил, как неожиданно для себя стал героем одного из самых обсуждаемых танцевальных трендов последних лет.
В эфире программы «Судьба человека» народный артист России признался, что не ожидал такой реакции публики на хореографию под песню «Загуляю», записанную ещё более трёх десятилетий назад.
По словам певца, всё началось с обычной репетиции перед выступлением на «Новой волне». Времени на постановку полноценного номера катастрофически не хватало, поэтому движения приходилось придумывать буквально на ходу.
«Поразительно, как все вышло. Совершенно спонтанно. Я продемонстрировал им несколько движений, которые обычно делаю во время музыкального проигрыша в песне. Не могу просто стоять — нужно как-то двигаться. Я придумал движения и показал», — рассказал Газманов.Запись с репетиции, снабжённая шуточными комментариями, мгновенно разлетелась по соцсетям. За считанные недели ролик набрал около 220 миллионов просмотров, став настоящим интернет-феноменом. Сам артист до сих пор не может точно объяснить такой успех, но уверен: секрет в энергии и драйве песни, которая даже спустя 30 лет продолжает зажигать публику.