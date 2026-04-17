«Стыдно ей, что она из России»: как сложилась судьба Светланы Немоляевой после сердечного приступа и что она думает о Галкине* и Хаматовой?
Светлана Владимировна Немоляева — актриса советского и российского театра, кино, телевидения, а также мастер озвучивания и дубляжа, удостоенная звания народной артистки РСФСР. Широкую известность ей принесли запоминающиеся роли в фильмах Эльдара Рязанова, особенно Ольги Рыжовой в «Служебном романе» (1977) и в картине «Гараж» (1980). Кроме того, актриса многие годы служит в Театре имени Маяковского. 18 апреля ей исполняется 89 лет. Как сейчас живет народная артистка РСФСР — в материале «Радио 1».
Биография Светланы Немоляевой: детство и семьяСветлана Немоляева появилась на свет 18 апреля 1937 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Ее отец работал режиссером и актером, а мать занималась звуком на «Мосфильме». Атмосфера творчества окружала будущую артистку с первых лет жизни.
Значительное влияние на формирование интереса к искусству оказали и родственники. Дядя Светланы, Константин Немоляев, служил актером в Театре имени Маяковского. Младший брат Николай впоследствии выбрал профессию кинооператора. В доме семьи часто собирались представители творческой интеллигенции — среди гостей бывали режиссер Всеволод Пудовкин, клоун Карандаш и другие известные деятели культуры.
Первые роли и путь к профессииС раннего возраста Светлана Немоляева проводила много времени в театре. Уже в школьные годы она участвовала в постановках и пробовала себя в разных образах. Одной из необычных работ стала роль Хлестакова в спектакле «Ревизор».
Дебют в кино состоялся, когда ей было всего восемь лет. Тогда она снялась в фильме «Близнецы» режиссера Константина Юдина. После школы Немоляева успешно поступила в Щепкинское училище с первой попытки. Окончив его, она сразу вошла в труппу Театра имени Маяковского, с которым связала всю свою профессиональную жизнь. На этой сцене актриса служит более шести десятилетий.
Первое появление в кино во взрослом возрасте состоялось в фильме-опере «Евгений Онегин», где она исполнила роль Ольги Лариной.
Театральный успех и позднее признание в киноНесмотря на заметные театральные достижения, кинематограф долгое время обходил актрису стороной. В театре Немоляева быстро завоевала признание и получила ведущие роли. Одной из первых значимых работ стала роль Офелии в постановке по пьесе Уильяма Шекспира.
Перелом в кинокарьере произошел благодаря режиссеру Эльдару Рязанову. Изначально он рассматривал Немоляеву на роль Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», однако актриса не прошла пробы. Позднее Рязанов пригласил ее в картину «Служебный роман», которая принесла ей широкую известность.
Следующей важной работой стала лента «Гараж», также снятая Рязановым. К этому моменту актрисе было уже около 40 лет, и именно тогда к ней пришло массовое признание.
Сама Немоляева отмечала, что долгое отсутствие предложений в кино связано с особенностями внешности и проблемами со зрением. В программе «Судьба человека» она откровенно рассказала, что не соответствовала привычным экранным стандартам и плохо видела, что также влияло на профессиональные возможности.
Позднее актриса продолжила сниматься в кино и на телевидении. В ее фильмографии появились проекты «Земский доктор», «Синдром жизни», «Одиссея Петра», «Дом без адреса», «Семицветик» и другие работы.
Личная жизнь Светланы Немоляевой: брак длиною в полвекаЛичная жизнь Светланы Немоляевой стала примером редкой преданности. Более 50 лет она прожила в браке с актером Александром Лазаревым, а в 2011 году они обвенчались.
Их знакомство состоялось в 1959 году в Театре имени Маяковского. Уже через год они поженились. Несмотря на различие характеров — сдержанный Лазарев и эмоциональная Немоляева — супруги сумели сохранить крепкий союз, который считался одним из самых устойчивых в актерской среде.
В 1967 году у пары родился сын Александр Лазарев-младший, который впоследствии также стал известным актером. После смерти мужа в 2011 году Светлана Немоляева опирается на поддержку семьи сына и внуков. Ее внучка Полина выбрала актерскую профессию, а внук Сергей также занимает важное место в жизни артистки.
Сегодня актриса называет семью своим главным достижением и продолжает выходить на сцену Театра имени Маяковского, где играет в том числе вместе с внучкой.
Перенесла сердечный приступ и утратила зрениеПосле перенесённого сердечного приступа актриса поделилась, что ее самочувствие улучшается.
В ноябре 2024 года Немоляевой стало плохо на съемочной площадке во время съемок нового фильма «Приключения Буратино». У актрисы подскочило давление и закружилась голова. Она едва не потеряла сознание, но после состояние нормализовалось. Через час съемки возобновились. Светлана пояснила, что это произошло из-за проблем с сердцем, но прерывать свою деятельность она не намерена и на следующий день выступит в театре Маяковского.
Кроме того, несколько лет назад женщина жаловалась, что почти потеряла зрение из-за стресса. После операции зрение вернулось.
«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране», — поделилась Светлана.В начале 2025 года Немоляева потеряла своего брата, артиста и режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляеа. Он скончался в возрасте 87 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Отношение к покинувшим Россию артистамПосле начала СВО Россию покинули многие известные артисты. Те, кто остался в стране, нередко критикуют уехавших. Так, 86-летняя Светлана Немоляева высказала свое мнение о миграции знаменитостей.
«Они лишили себя в жизни самого главного — своей земли», — уверена она.Немоляева не оставила без критики Максима Галкина* и его жену Аллу Пугачеву.
«Что с ним?! Галкин Максим*, который вел такие дивные добрые передачи... Теперешние его шутки, его поведение... Я в ужасе, правда! Украине помогать, когда такая ситуация... Все эти ужасные вещи, которые он говорит на концертах про спецоперацию...» — возмущалась она.Про актрису Чулпан Хаматову Немоляева отзывалась так:
«Чулпан Хаматова. Предатель. Стыдно ей, что она из России, да? Пусть лучше постыдится того, как она себя повела по отношению к зрителям и стране, где ее любили. Была хорошая актриса. А вот человеком хорошим не оказалась».
Светлана Немоляева сегодняСегодня актриса основную часть времени посвящает родному Театру имени Маяковского, где служит уже 65 лет. Она по-прежнему выходит на сцену в нескольких спектаклях, а в постановке «Бешеные деньги» играет вместе со своей внучкой Полиной Лазаревой.
В кино актриса сейчас снимается реже. В свободное от работы время она живет в своей московской квартире или на даче, где с удовольствием занимается садоводством и проводит время с семьей сына.
В феврале 2026 года у актрисы случился приступ аритмии, однако госпитализация не потребовалась — врачи оказали помощь на дому. Сейчас её состояние стабильно.