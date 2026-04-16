Мачеха Линдси Лохан арестована за нападение на её отца
В семье актрисы Линдси Лохан разгорелся громкий скандал. Её мачеха, Кейт Лохан, была арестована по обвинению в нападении на бывшего возлюбленного — Майкла Лохана. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошёл во время встречи бывших супругов, когда они должны были передать друг другу детей. Сообщается, что Кейт разбудили, после чего она пришла в раздражение и набросилась на Майкла, в результате чего сломала ему нос.
Ситуация быстро вышла из-под контроля: в какой-то момент женщина якобы взяла нож и бросила его в сторону бывшего партнёра. На место происшествия вскоре прибыла полиция, после чего Кейт увели в наручниках.
Известно, что на момент задержания она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Суд установил залог в размере 35 тысяч долларов, а также обязал её проходить регулярные проверки на алкоголь. Кроме того, Кейт запрещено контактировать с Майклом. У бывшей пары есть двое общих сыновей — Лэндон и Логан.
