«Страна героев»: Как в Центре «Витязь» учат защищать жизнь и Родину
Патриотизм — это не просто слово. Это практические навыки, ответственность и готовность встать на защиту. О том, как сегодня воспитывают эти качества на примере реальной работы, в эфире «Радио 1» рассказал Герой России, директор Центра специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк.
Центр был создан ветеранами спецназа, и изначально его задачей была подготовка телохранителей и специалистов по безопасности. Однако время диктует новые вызовы.
«Началась специальная военная операция, губернатор поручил нам организовать формирование и подготовку тех людей, которые будут идти служить. Так появилось новое, крайне востребованное направление. Центр теперь дает первичные знания, необходимые для выживания на поле боя, и готовит операторов БПЛА — одну из ключевых военных специальностей современности», — объяснил Герой России.
Он добавил, что «Витязь» открыт не только для будущих контрактников. Здесь верны принципу, что готовность защищать — это ценность для каждого гражданина.
«В жизни всегда есть место подвигу. А чем не герой тот человек, который перед электричкой, которая подходит, прыгнул и спас ребенка, женщину или даже животное? По большому счету тоже герой. В нашем центре действуют экстремальные тренировки по защите жизни семьи и Родины», — объяснил собеседник.
По его словам, работа центра — прямой ответ на вопрос о сохранении традиционных ценностей. Они живут не только в памяти, но и в конкретных делах, навыках и готовности каждого взять на себя ответственность. Именно на этом фундаменте и строится настоящая, деятельная любовь к своей стране.