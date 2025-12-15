«Страна героев»: Как в Центре «Витязь» учат защищать жизнь и Родину

15 декабря 2025, 19:04

Фото: iStock/Anna_Anikina

Патриотизм — это не просто слово. Это практические навыки, ответственность и готовность встать на защиту. О том, как сегодня воспитывают эти качества на примере реальной работы, в эфире «Радио 1» рассказал Герой России, директор Центра специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк.





Центр был создан ветеранами спецназа, и изначально его задачей была подготовка телохранителей и специалистов по безопасности. Однако время диктует новые вызовы.





«Началась специальная военная операция, губернатор поручил нам организовать формирование и подготовку тех людей, которые будут идти служить. Так появилось новое, крайне востребованное направление. Центр теперь дает первичные знания, необходимые для выживания на поле боя, и готовит операторов БПЛА — одну из ключевых военных специальностей современности», — объяснил Герой России.

«В жизни всегда есть место подвигу. А чем не герой тот человек, который перед электричкой, которая подходит, прыгнул и спас ребенка, женщину или даже животное? По большому счету тоже герой. В нашем центре действуют экстремальные тренировки по защите жизни семьи и Родины», — объяснил собеседник.