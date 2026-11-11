Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ, а «Молния-2» уничтожила пункт управления БПЛА: последние новости СВО на 11 ноября
Операторы беспилотников, артиллерийские расчеты и экипаж Су-34 нанесли удары по позициям, технике и объектам беспилотной инфраструктуры ВСУ сразу на нескольких направлениях. Среди пораженных целей оказались пункты управления дронами, укрытия с личным составом, транспорт с боеприпасами и наземные роботизированные комплексы. Подробности — в материале «Радио 1».
FPV-дроны нарушили снабжение передовых позиций
В Запорожской области операторы ударных беспилотников «Князь Вандал Новгородский» группировки войск «Восток» сорвали доставку материальных средств на передовые позиции ВСУ. Во время воздушной разведки расчеты обнаружили автомобили и наземные роботизированные комплексы (НРТК), которые использовались для перевозки грузов. Полученные сведения передали операторам ударных БПЛА, применяющим FPV-дроны с управлением по оптоволоконному каналу.
В результате серии атак были поражены транспортные средства и роботизированные комплексы, перевозившие боеприпасы, продовольствие и тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга». Кроме того, под удар попал грузовой автомобиль с боеприпасами, который противник разместил в укрытии.
Для выполнения задач использовались FPV-дроны с оптоволоконным управлением и несколькими режимами работы камеры. Начальник расчета ударных БПЛА с позывным «Ара» объяснил, какие возможности дают эти беспилотники при поражении различных объектов.
FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» на оптоволокне применяются для поражения различных целей, в том числе в труднодоступных местах. Это низины, городская застройка, подвалы, а также тяжелая бронированная техника. На дроне есть различные режимы работы камеры, которые позволяют выполнять задачи в сумерках, ранним утром и вечером. Есть режимы, которые выделяют контуры объектов, благодаря чему их становится лучше видно.
По его словам, расчеты преимущественно работают на дальних дистанциях, используя FPV-дроны с оптоволоконным каналом управления.
«В основном работаем на FPV-дронах на оптоволокне, на дальние дистанции. У нас в приоритете живая сила противника, техника, которая осуществляет подвозы. Мы стараемся обездвижить эту технику, поразить. Подбивали различные пикапы, бронемашины натовского образца, тяжелую технику. На одном месте долго не задерживаемся, периодически можем поменять позицию, передвинуться ближе к линии боевых действий для лучшего результата», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Стриж».
По информации военных, уничтожение транспорта затруднило доставку на передовые позиции боеприпасов, продовольствия и беспилотников, а также проведение ротации подразделений ВСУ.
В Славянско-Краматорской агломерации обнаружили пункты управления БПЛА
На другом участке, в районе Славянско-Краматорской агломерации, расчеты разведывательных беспилотников 6-й отдельной мотострелковой бригады и 82-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили перемещение наземных роботизированных комплексов противника. НРТК передвигались по рокадным дорогам и вдоль лесополос.
Кроме того, военные обнаружили пункт управления БПЛА. На его расположение указали антенны связи и взлеты беспилотников, которые использовались противником.
Для поддержки наступающих подразделений расчеты ударных дронов уничтожили роботизированный комплекс с грузом провизии и боеприпасов. Цель была поражена на подходе к позиционному району ВСУ. Также под удар попал выявленный пункт управления беспилотной авиацией.
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В ходе выполнения задач военнослужащие использовали штатные средства связи и управления отечественного производства.
Как отмечается в сводке Минобороны РФ, подразделения «Южной» группировки войск продолжают действовать в ближнем тылу противника. Среди основных задач — блокирование автомобильных маршрутов, уничтожение складов с боеприпасами и военным имуществом, пунктов управления БПЛА, а также огневых позиций вражеской артиллерии.
Су-34 ударил по пункту временной дислокации и площадкам запуска БПЛА
Еще один удар по объектам ВСУ нанес экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил. Самолет действовал в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Целями стали личный состав, пункт временной дислокации подразделений и места запуска беспилотников противника. Для поражения объектов применили авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесен по заранее заданным координатам.
После выполнения боевой задачи экипаж получил от разведки подтверждение уничтожения намеченных целей и благополучно вернулся на аэродром вылета.
Гаубицы Д-30 поразили укрепления и позиции ВСУ в Харьковской области
Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи в Сумской и Харьковской областях Украины. Основные усилия военнослужащих направлены на расширение созданной полосы безопасности вдоль государственной границы и обеспечение защиты приграничных регионов России.
В ходе боевой работы артиллеристы взаимодействуют с подразделениями беспилотных систем. Для поражения выявленных объектов применяются буксируемые и самоходные артиллерийские установки, а также реактивные системы залпового огня.
Разведку местности, определение координат и корректировку огня обеспечивают расчеты БПЛА. После получения необходимых сведений артиллеристы занимают замаскированные огневые позиции и приводят орудия в боевую готовность за несколько минут.
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» наносят удары по бронетехнике, артиллерийским и минометным расчетам, а также живой силе ВСУ, обнаруженной на линии боевого соприкосновения в Харьковской области.
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Военнослужащие отмечают, что при появлении внеплановой цели им достаточно нескольких минут, чтобы открыть огонь после получения координат.
В ходе одной из воздушных разведок операторы беспилотников использовали тепловизионные камеры. Инфракрасная сигнатура позволяет обнаруживать противника в складках местности, в том числе в дневное время. Благодаря оперативной передаче информации артиллеристы получают необходимые координаты для поражения объектов.
На этот раз разведывательные расчеты установили расположение живой силы ВСУ, укрывшейся в лесном массиве на Харьковском направлении. Обнаружить позиции удалось по признакам маскировки и антеннам связи. Полученные сведения оперативно передали командованию, после чего расчет гаубицы Д-30 получил приказ открыть огонь.
По выявленным позициям нанесли артиллерийский удар. Результаты поражения проверило подразделение воздушной разведки с помощью средств объективного контроля.
После завершения огневой задачи артиллерийские орудия тщательно маскируют, чтобы избежать обнаружения беспилотниками противника и возможного ответного контрбатарейного огня. По информации военных, в результате ударов удалось нарушить ротационные мероприятия ВСУ и снизить активность противника на этом участке.
Отдельно отмечается слаженность артиллерийских расчетов: военнослужащие способны подменять друг друга при возникновении экстренных ситуаций. Передача изображений и координация действий организованы через штатные средства связи по закрытым каналам. Имеющихся технических возможностей достаточно для видеотрансляций, оперативного обмена материалами, а также проведения аудио- и видеоконференций.
«Молния-2» уничтожила пункт управления БПЛА в Сумской области
В Сумской области расчет беспилотного комплекса «Молния-2» подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» выявил замаскированный объект ВСУ, использовавшийся для координации полетов и применения ударных дронов.
Обнаружение произошло во время выполнения разведывательно-ударных задач. После идентификации объекта координаты цели в режиме реального времени передали ударному расчету подразделения беспилотных систем 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса группировки «Север».
Получив подтверждение сведений о расположении объекта, военнослужащие нанесли удар. В результате прямого попадания пункт управления БПЛА был полностью уничтожен вместе с оборудованием и находившимся там личным составом противника.
Результат атаки подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени.
По оценке военных, ликвидация подобных объектов и живой силы ВСУ ограничивает возможности противника по координации беспилотной авиации и снижает его боевой потенциал. Это также способствует выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.