Стало известно время начала второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби начнётся в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
Первый день переговоров по урегулированию украинского конфликта прошёл во вторник, 10 ноября. Согласно материалу, основной темой встречи является формирование новой системы безопасности континента.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в то время как с американской стороны на переговоры прибыли спецпредставители лидера США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Во время обсуждений был затронут вопрос гарантий безопасности для Украины, России и Европы в постконфликтный период.
Вчера вечером Джаред Кушнер назвал прошедшие в Абу-Даби беседы конструктивными. Он заявил в соцсети X, что американская сторона воодушевлена первыми итогами встречи.
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