Стало известно время начала второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

10 ноября 2026, 23:41

RT: Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби стартует в 11:00 мск

Фото: iStock/sb2010

Второй раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби начнётся в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.