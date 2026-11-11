Ракеты ВСУ, летевшие в сторону Пензенской области, не достигли целей
Ракеты ВСУ, нацеленные на Пензенскую область, не достигли своих целей. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём канале на платформе MAX.
Режим ракетной опасности в Пензенской области объявили в 23:40 мск вторника, он действовал до 00:54 мск среды. Мельниченко пояснил, что на территории региона также сняли временный запрет на использование воздушного пространства. Губернатор выразил благодарность военнослужащим Минобороны России, которые обеспечивают противовоздушную оборону.
Ранее «Радио 1» передавало, что два пассажирских самолёта, направлявшихся в Санкт-Петербург, совершили посадку в Хельсинки. По последним данным, которые привёл в своём Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, к настоящему моменту в регионе сбили уже 92 украинских БПЛА.
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